Mise à jour Apple watchOS 10.3 : téléchargement et nouvelles fonctionnalités

Apple a publié la troisième mise à jour majeure pour watchOS 10. Le géant de la technologie basé à Cupertino a commencé à déployer la mise à jour watchOS 10.3. La nouvelle mise à jour du système d’exploitation consiste en un nouveau cadran de montre Unity Bloom. Le nouveau cadran Apple Watch a été lancé pour célébrer le mois de l’histoire des Noirs.Pour télécharger la mise à jour watchOS 10.2, commencez par accéder à l’application Apple Watch sur votre iPhone. Accédez à la section “Général” et choisissez “Mise à jour du logiciel”. Il est essentiel de vérifier que votre Apple Watch a au moins 50 % de charge de batterie, qu’elle est connectée à un chargeur et qu’elle reste à proximité de l’iPhone couplé tout au long de l’installation du logiciel mis à jour.Voici le changelog complet de la mise à jourMoteur neuronal AppleDisponible pour les appareils dotés d’Apple Neural Engine : Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2Impact : une application peut être capable d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyauDescription : le problème a été résolu par une gestion améliorée de la mémoire.CVE-2024-23212 : Ye Zhang de Baidu SecurityCoreCryptoDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : un attaquant peut être en mesure de déchiffrer les anciens textes chiffrés RSA PKCS#1 v1.5 sans disposer de la clé privée.Description : un problème de canal secondaire de synchronisation a été résolu avec des améliorations du calcul en temps constant dans les fonctions cryptographiques.CVE-2024-23218 : Clémens LangNoyauDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : une application peut être capable d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyauDescription : le problème a été résolu par une gestion améliorée de la mémoire.CVE-2024-23208 : fmyy (@binary_fmyy) et lime De l’équipe TIANGONG de Legendsec du groupe QI-ANXINRecherche de courrierDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : une application peut être en mesure d’accéder aux données utilisateur sensiblesDescription : ce problème a été résolu par une rédaction améliorée des informations sensibles.CVE-2024-23207 : Noah Roskin-Frazee et professeur J. (ZeroClicks.ai Lab) et Ian de MarcellusNSSpellCheckerDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : une application peut être en mesure d’accéder aux données utilisateur sensiblesDescription : un problème de confidentialité a été résolu grâce à une meilleure gestion des fichiers.CVE-2024-23223 : Noah Roskin-Frazee et professeur J. (ZeroClicks.ai Lab)SafariDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : l’activité de navigation privée d’un utilisateur peut être visible dans les paramètresDescription : un problème de confidentialité a été résolu par une meilleure gestion des préférences utilisateur.CVE-2024-23211 : Mark BowersRaccourcisDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : Un raccourci peut être en mesure d’utiliser des données sensibles avec certaines actions sans inviter l’utilisateurDescription : le problème a été résolu par des vérifications d’autorisations supplémentaires.CVE-2024-23204 : Jubaer Alnazi (@h33tjubaer)RaccourcisDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : une application peut être en mesure de contourner certaines préférences de confidentialitéDescription : un problème de confidentialité a été résolu grâce à une gestion améliorée des fichiers temporaires.CVE-2024-23217 : Kirin (@Pwnrin)CTCDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : une application peut être en mesure d’accéder aux données sensibles de l’utilisateurDescription : un problème a été résolu avec une gestion améliorée des fichiers temporaires.CVE-2024-23215 : Zhongquan Li (@Guluisacat)Fuseau horaireDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : une application peut être en mesure d’afficher le numéro de téléphone d’un utilisateur dans les journaux systèmeDescription : ce problème a été résolu par une rédaction améliorée des informations sensibles.CVE-2024-23210 : Noah Roskin-Frazee et professeur J. (ZeroClicks.ai Lab)Kit WebDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : une page Web conçue de manière malveillante peut être en mesure de prendre les empreintes digitales de l’utilisateur.Description : un problème d’accès a été résolu par des restrictions d’accès améliorées.WebKit Bugzilla : 262699CVE-2024-23206 : un chercheur anonymeKit WebDisponible pour : Apple Watch Series 4 et versions ultérieuresImpact : le traitement du contenu Web peut conduire à l’exécution de code arbitraireDescription : le problème a été résolu par une gestion améliorée de la mémoire.WebKit Bugzilla : 266619CVE-2024-23213 : Informations sur Wangtaiyu de Zhongfu