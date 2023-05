Les flics de MADELEINE McCann ont été aperçus transportant un certain nombre de sacs loin d’une zone de recherche.

Des flics allemands et portugais enquêtant sur Christian B ont commencé hier à fouiller le site désolé à 45 minutes de Praia da Luz où Maddie a disparu en 2007.

Les enquêteurs ont été vus aujourd’hui retirer des sacs de la scène Crédit : Solarpix

Police et équipes de recherche Sur place au Barregem do Arade Crédit : Dan Charité

Madeleine McCann a disparu en 2007 alors qu’elle était en vacances avec sa famille

Les enquêteurs allemands qui soupçonnent Christian B auraient demandé la recherche après avoir découvert de nouvelles pistes.

Une vidéo prise cet après-midi montrait des officiers creusant sur le site de recherche avec des pelles.

Les fouilles ont commencé vers 11 heures, heure locale, et ont été menées à deux endroits différents.

Et un certain nombre de sacs ont été retirés de la zone de recherche cet après-midi, selon la BBC.

L’endroit se trouve à environ 30 miles de l’appartement Ocean Club où la fillette de trois ans a disparu pendant ses vacances avec ses parents Kate et Gerry.

Le barrage d’Arade n’est accessible que par un chemin de terre et a déjà été lié à l’affaire Maddie et a été fouillé en 2008.

C’était le lieu d’une observation quelques jours après sa disparition avec une femme remettant un enfant correspondant à sa description à un homme mystérieux.

Les preuves à l’origine de la reprise des recherches restent inconnues – mais des sources ont déclaré que Christian B avait l’habitude d’appeler le barrage son « petit paradis ».

Il aurait été « vu là-bas souvent » et passait parfois la nuit dans la zone aride près d’un restaurant abandonné au sommet d’une colline.

Et le réservoir est situé entre l’endroit où il garerait son camping-car minable à Praia da Luz et une villa dans laquelle il séjournerait à Foral.

La police allemande insiste sur le fait que Christian B est l’homme qui, selon eux, a emmené Maddie – mais trois ans après l’avoir annoncé comme suspect, ils n’ont toujours pas porté plainte.

La fouille du barrage en 2008 a révélé une longueur de corde de 17 pieds, des bandes de ruban adhésif et de petits os – mais rien de tout cela n’a jamais été définitivement lié à l’affaire.

Le radiodiffuseur portugais SIC a rapporté que la police allemande avait demandé l’autorisation de fouiller le barrage dans une demande judiciaire officielle adressée au Portugal après avoir conclu qu’il s’agissait d’une « zone d’intérêt ».

Il a déclaré: «Les enquêteurs savent que le suspect Christian B venait régulièrement à ce barrage.

« Il l’appelait son petit paradis et passait souvent la nuit ici. Il a souvent été vu ici.

« Les autorités allemandes ont considéré ce réservoir comme une zone d’intérêt et ont fini par envoyer une commission rogatoire ou une commission rogatoire internationale. »

Le réservoir a été fouillé à deux reprises en février et mars 2008 par des plongeurs engagés par un avocat portugais.

Marcos Aragao Correia a organisé l’opération financée par le secteur privé après avoir affirmé avoir reçu un pourboire « de la pègre ».

Il a affirmé avoir été informé par des contacts de la pègre que Madeleine avait été assassinée et son corps jeté dans le réservoir dans les 48 heures suivant sa disparition.

Les parents de Madeleine, Gerry et Kate McCann, avaient précédemment rejeté M. Correia en tant qu’autopubliciste et déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant un lien entre leur fille et le réservoir.