MISE À JOUR : Accident de moto cause fermeture d’autoroute à l’est de Vernon

L’autoroute 6 a été fermée dans les deux sens entre les routes Aberdeen et Grey pendant 8 heures

Un grave accident a fermé une partie de l’autoroute 6 pendant plusieurs heures dimanche soir.

La GRC et le personnel d’urgence ont répondu à la collision frontale impliquant une moto peu avant 18 h le 30 juillet.

« L’enquête a déterminé que la moto se dirigeait vers l’est sur l’autoroute 6 lorsqu’elle est entrée dans une oscillation de vitesse et a traversé la ligne médiane de la route en heurtant de front une voiture en direction ouest », a déclaré le gendarme. Chris Terleski, agent des relations avec les médias.

Le conducteur de la moto a été transporté hors des lieux pour soigner des blessures graves.

Le conducteur de la voiture de tourisme n’a pas été blessé physiquement et une portion de l’autoroute 6 a été fermée jusqu’à peu avant 3 heures du matin pour permettre au personnel d’urgence de terminer leur travail en toute sécurité et à la police de mener son enquête.

Un membre du Service intégré d’analyse et de reconstruction des collisions de la GRC s’est rendu sur les lieux et participe à l’enquête.

