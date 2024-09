Mise à jour : 4 comtés du Massachusetts sous surveillance d’inondation côtière vendredi

Jeudi à 15h22, le service météorologique national a émis une alerte d’inondation côtière mise à jour valable pour vendredi entre 11h et 18h pour les comtés d’Essex, Plymouth, Barnstable et Nantucket.

« Une inondation de 30 à 60 centimètres au-dessus du niveau du sol est possible dans les zones basses près des côtes et des voies de marée », indique le service météorologique. « Le risque le plus élevé d’inondation côtière modérée se situe le long du littoral de Plymouth, y compris la rive nord de Cape Cod (côté baie), de Sandwich à Dennis. »

« Certaines routes côtières deviennent impraticables à marée haute. Des inondations de 30 à 60 cm de profondeur affectent les routes de la côte nord, de Salem et Marblehead à Gloucester et Newburyport. Les vagues violentes provoqueront l’érosion des plages et enverront des débris sur les routes côtières. De nombreuses routes près du port de Nantucket deviennent impraticables avec 30 à 60 cm d’eau et affectent l’accès aux terminaux de ferry. Cela comprend Easy Street, South Beach Street, Easton Street, Walsh Street, Willard Street et Straight Wharf. Les routes restent praticables. Des zones d’inondation peu profondes de moins de 30 cm de profondeur affectent les zones basses de Provincetown, principalement près de l’aéroport et de Race Point Road. À Truro, des inondations allant jusqu’à 30 cm de profondeur affectent les zones basses près du port de Pamet et le long de la rivière Pamet. Des conditions de baignade et de surf dangereuses et une érosion localisée des plages », ajoute le service météorologique. « Si vous devez vous déplacer, prévoyez du temps supplémentaire car certaines routes peuvent être fermées. Ne contournez pas les barricades ou ne traversez pas des eaux dont la profondeur est inconnue. Prenez les mesures nécessaires pour protéger les biens exposés aux inondations. Les nageurs inexpérimentés doivent rester hors de l’eau en raison des conditions de surf dangereuses. »

Décrypter les avis, les veilles et les avertissements : comprendre les alertes météorologiques

Alerte crue éclair : agissez !

Un avertissement de crue soudaine est émis lorsqu’une crue soudaine est imminente ou déjà en cours. Dans les zones inondables, il est essentiel de se déplacer immédiatement vers des terrains plus élevés. Une crue soudaine est une inondation soudaine et violente qui peut se développer en quelques minutes ou quelques heures, et elle peut même se produire dans des zones qui ne connaissent pas actuellement de précipitations.

Alerte crue : agissez !

Une alerte d’inondation est déclenchée lorsqu’une inondation est sur le point de se produire ou est déjà en cours.

Avis de crue : Soyez attentif :

Un avis d’inondation est émis lorsque l’on ne s’attend pas à ce que les inondations atteignent un niveau de gravité nécessitant une alerte. Néanmoins, il peut néanmoins causer des inconvénients considérables et, sans prudence, conduire à des situations qui menacent la vie et/ou les biens.

Alerte aux inondations : soyez prêt :

Une alerte de crue est émise lorsque les conditions sont favorables à une inondation. Cela ne signifie pas qu’une inondation va se produire, mais c’est possible.

Résister à la tempête : les consignes de sécurité contre les inondations du service météorologique

Dans les régions sujettes aux inondations ou en camping dans des zones basses, comprendre et suivre les consignes de sécurité en cas d’inondation du service météorologique peut s’avérer salvateur :

Déplacez-vous vers un terrain plus élevé :

Si vous vous trouvez dans une zone inondable ou si vous campez dans un endroit bas, déplacez-vous d’abord vers un terrain plus élevé.

Respecter les ordres d’évacuation :

Lorsque les autorités locales émettent un ordre d’évacuation, obéissez-y sans tarder. Avant de partir, sécurisez votre domicile en le verrouillant.

Débranchez les services publics et les appareils :

Si vous avez le temps, débranchez vos appareils électriques et autres services publics. Cela réduit les risques de dangers électriques en cas d’inondation.

Évitez les sous-sols inondés et les zones submergées :

Évitez les sous-sols ou les pièces submergées par l’eau avec des prises ou des cordons électriques. Il est essentiel de prévenir les accidents électriques.

Évacuez rapidement les lieux pour des raisons de sécurité :

Si vous remarquez des étincelles ou entendez des bourdonnements, des craquements, des claquements ou des claquements, évacuez immédiatement. N’entrez pas dans une eau qui pourrait contenir une charge électrique.

Restez à l’écart des eaux de crue :

N’essayez jamais de traverser des eaux de crue, même si elles semblent peu profondes. Il suffit de 15 cm d’eau en mouvement rapide pour vous faire tomber.

Recherchez un terrain plus élevé lorsque vous êtes pris au piège :

Si vous êtes coincé par de l’eau en mouvement, dirigez-vous vers le point le plus élevé disponible et contactez les services d’urgence en composant le 911.

En cas de fortes pluies, il existe un risque d’inondation, en particulier dans les régions basses et sujettes aux inondations. Il est important de ne jamais tenter de traverser l’eau sur la route, quelle que soit sa profondeur. Selon les services météorologiques, une quantité d’eau de seulement 30 cm peut emporter la plupart des véhicules. Restez en sécurité en étant préparé et informé.

Advance Local Weather Alerts est un service fourni par United Robots, qui utilise l'apprentissage automatique pour compiler les dernières données du National Weather Service.