Lisez la mise à jour complète de la police de l’Oregon sur l’enquête sur les décès suspects

«Les enquêteurs et les procureurs de plusieurs organismes chargés de l’application des lois ont travaillé en collaboration sur de nombreuses enquêtes sur les décès dans le nord-ouest de l’Oregon et ils ont déterminé qu’il existe des liens entre quatre cas: Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster et Ashley Real.

«Ces enquêteurs et procureurs, de neuf organismes d’application de la loi différents, sont en communication régulière et travaillent en collaboration sur ces enquêtes depuis plusieurs mois. Ces agences comprennent le département de police de Gresham, le bureau de police de Portland, le bureau du shérif du comté de Multnomah, le bureau du procureur du comté de Multnomah, le bureau du shérif du comté de Clackamas, le bureau du procureur du comté de Clackamas, le bureau du shérif du comté de Polk, le bureau du procureur du comté de Polk et la police de l’État de l’Oregon.

« Aucune accusation n’a été déposée contre qui que ce soit dans le cadre de l’une de ces quatre enquêtes sur les décès. Les enquêteurs ont interrogé plusieurs personnes dans le cadre de ces affaires et ont identifié au moins une personne d’intérêt liée aux quatre personnes décédées. Sur la base des informations dont disposent les enquêteurs, il ne semble pas y avoir de danger actif pour la communauté à l’heure actuelle.

«Aucune information supplémentaire, y compris la nature des informations qui relient ces quatre cas, n’est publiée pour le moment, car il s’agit d’enquêtes sur les décès en cours. La cause et le mode de décès dans chaque cas restent indéterminés par le médecin légiste de l’État de l’Oregon.

« Ces quatre enquêtes en cours comprennent :

19 février 2023 – Kristin Smith, 22 ans (bureau de police de Portland) Rapport manquant déposé auprès du département de police de Gresham le 22 décembre 2022.

24 avril 2023 – Charity Lynn Perry, 24 ans (Bureau du shérif du comté de Multnomah)

30 avril 2023 – Bridget Leann (Ramsay) Webster, 31 ans (Bureau du shérif du comté de Polk)

7 mai 2023 – Ashley Real, 22 ans (bureau du shérif du comté de Clackamas) Rapport manquant déposé auprès du bureau de police de Portland le 4 avril 2023.



« Les enquêteurs continuent de solliciter l’aide du public dans chacune de ces enquêtes. Toute personne ayant des informations sur ces cas est priée de contacter l’enquêteur ou l’organisme d’enquête approprié. Les demandes des médias concernant des cas spécifiques doivent être adressées à l’organisme chargé de l’enquête.

« Quiconque souhaite rester anonyme peut soumettre des informations à Crime Stoppers of Oregon. Crime Stoppers of Oregon offre des récompenses en espèces allant jusqu’à 2 500 $ pour les informations, signalées à Crime Stoppers of Oregon, qui conduisent à une arrestation dans tout crime non résolu et les pronostiqueurs peuvent rester anonymes. Des conseils sécurisés et anonymes peuvent être fournis sur www.crimestoppersoforegon.com ou visitez l’App Store et téléchargez P3 Tips pour téléphones intelligents ou tablettes.