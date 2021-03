(Ajoute la réaction des analystes, commentaires d’un responsable américain)

Par Phil Stewart et Idrees Ali

WASHINGTON, 16 mars (Reuters) – La Corée du Nord pourrait commencer à tester en vol une conception améliorée de ses missiles balistiques intercontinentaux « dans un proche avenir », a déclaré mardi le chef du Commandement du Nord de l’armée américaine, une décision qui augmenterait fortement les tensions. entre Pyongyang et Washington.

L’avertissement du général de l’armée de l’air Glen VanHerck est apparu sur la base du dévoilement de la Corée du Nord en octobre lors d’un défilé de ce qui serait son plus grand ICBM à ce jour, et non de renseignements spécifiques sur un lancement imminent.

Pourtant, VanHerck a fait ses remarques un jour avant le premier voyage du haut diplomate et secrétaire à la Défense du président Joe Biden en Corée du Sud et souligne les inquiétudes des États-Unis selon lesquelles Pyongyang pourrait reprendre les essais de missiles et d’armes nucléaires après une interruption de plus de trois ans.

Même pendant l’accalmie des essais, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à la poursuite de la production d’armes nucléaires pour son arsenal, a lancé une série de missiles plus petits et a dévoilé l’ICBM.

VanHerck a déclaré au Comité des services armés du Sénat que l’ICBM de Pyongyang « considérablement plus grand et probablement plus capable » a encore accru la menace pour les États-Unis. Pourtant, il a exprimé sa confiance dans les défenses antimissiles américaines.

Le général américain a également noté que Kim s’était libéré d’un moratoire sur les tests il y a plus d’un an.

« Le régime nord-coréen a également indiqué qu’il n’était plus lié par le moratoire unilatéral sur les essais nucléaires et ICBM annoncé en 2018, suggérant que Kim Jong Un pourrait commencer à tester en vol une conception ICBM améliorée dans un proche avenir », a déclaré VanHerck dans son écrit. témoignage.

Jenny Town, directrice de 38 North, un site Web basé aux États-Unis qui suit la Corée du Nord, a déclaré que même si un test ICBM était possible, « je ne sais pas quelle est sa probabilité. »

Elle a émis l’hypothèse qu’au lieu de cela, la Corée du Nord serait plus susceptible de redémarrer les lancements d’essai avec des missiles à plus courte portée et des missiles balistiques lancés par des sous-marins.

« Il semble plus probable que si la Corée du Nord recommence à tester des missiles, elle commencera par ceux dont les tests ont été presque normalisés », a déclaré Town.

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que s’il y avait eu ces dernières semaines des indications selon lesquelles la Corée du Nord pourrait se préparer à un lancement de missile, il ne semblait pas imminent.

La Maison Blanche a confirmé lundi un rapport de Reuters selon lequel l’administration Biden cherchait à atteindre la Corée du Nord mais n’avait reçu aucune réponse, prolongeant un froid dans les relations qui ont commencé à la fin de l’administration de Donald Trump.

Après les remarques de la Maison Blanche, les nouvelles de l’État nord-coréen ont rapporté que la sœur du dirigeant nord-coréen https://www.reuters.com/article/idUSKBN2B72QW, Kim Yo Jong, avait critiqué l’administration Biden pour les exercices militaires en cours en Corée du Sud.

« S’il veut dormir en paix pendant les quatre prochaines années, il vaut mieux s’abstenir de provoquer une puanteur à sa première étape », a déclaré Kim dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle KCNA.

L’exercice militaire conjoint américano-sud-coréen de printemps commencé la semaine dernière s’est limité à des simulations informatiques en raison du risque de coronavirus, ainsi qu’aux efforts pour s’engager avec le Nord. (Reportage de Phil Stewart et Idrees Ali; Édité par Dan Grebler et Grant McCool)