MISE À JOUR 1-Les États-Unis et la Chine font face à un test de coopération de l’ONU suite à la demande britannique de cessez-le-feu

(Refonte, ajoute des détails tout au long)

Par Michelle Nichols

NEW YORK, 17 février (Reuters) – La Grande-Bretagne a proposé mercredi que le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à un cessez-le-feu pour permettre les vaccinations contre le COVID-19, une décision qui constituera un test clé de la coopération aux Nations Unies entre la Chine et l’administration du nouveau président américain Joe Biden.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a appelé à une « adoption rapide » par le conseil de 15 membres d’un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu de vaccination, avertissant que 160 millions de personnes risquent de passer à côté en raison de l’instabilité et des conflits.

« Les cessez-le-feu locaux seront essentiels pour permettre la réalisation de vaccinations », a déclaré Raab.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a mis plus de trois mois à soutenir un appel du secrétaire général Antonio Guterres à un cessez-le-feu pandémique mondial l’année dernière en raison de querelles entre la Chine et l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

« Nous devons résister aux préjugés, respecter la science et rejeter la désinformation et les tentatives de politisation de la pandémie. À cet égard, les membres du Conseil de sécurité doivent montrer l’exemple », a déclaré mercredi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Il n’a fait aucune mention de l’initiative britannique et a plutôt poussé les parties belligérantes à mettre en œuvre les cessez-le-feu réclamés par le Conseil de sécurité dans la résolution adoptée en juillet, tandis que l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a signalé qu’une autre résolution n’était pas nécessaire.

L’ambassadrice britannique aux Nations Unies, Barbara Woodward, espère que le conseil pourra adopter une nouvelle résolution dans «les semaines à venir».

« SAUVEMENT INÉGALÉ, INÉGALÉ »

Les tensions persistantes entre la Chine et l’administration Trump ont atteint le point d’ébullition de la pandémie, mettant en lumière la candidature de Pékin à une plus grande influence multilatérale dans un défi au leadership traditionnel de Washington aux Nations Unies.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington paierait d’ici la fin du mois plus de 200 millions de dollars qu’il doit à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Biden a annulé une décision de Trump de se retirer de l’organe basé à Genève cette année.

L’histoire continue

Blinken a déclaré qu’une enquête en cours de l’OMS sur les origines de la pandémie doit être indépendante, fondée sur la science et les faits et exempte d’interférences. La Maison Blanche a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles la Chine, où le virus est apparu pour la première fois en 2019, pourrait modifier le rapport.

« Pour mieux comprendre cette pandémie et se préparer à la prochaine, tous les pays doivent rendre disponibles toutes les données des premiers jours de toute épidémie », a déclaré Blinken, sans mentionner la Chine.

L’administration Trump a accusé Pékin d’un manque de transparence qui, selon elle, a aggravé l’épidémie de COVID-19. Chinaden a réfuté ces affirmations.

Le Secrétaire général Guterres a appelé à un plan mondial de vaccination, exhortant le Groupe des 20 puissances émergentes riches et grandes à prendre l’initiative.

« Nous devons veiller à ce que tout le monde, partout, puisse être vacciné le plus rapidement possible. Pourtant, les progrès en matière de vaccination ont été extrêmement inégaux et injustes », a déclaré Guterres au conseil.

« Seuls 10 pays ont administré 75% de tous les vaccins COVID-19. Pendant ce temps, plus de 130 pays n’ont pas reçu une seule dose. Les personnes touchées par les conflits et l’insécurité courent un risque particulier d’être laissées pour compte. » (Rapport de Michelle Nichols; Édité par Alex Richardson et Jonathan Oatis)