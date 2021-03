MISE À JOUR 1 – L’armée birmane dit à l’ONU qu’elle est prête à surmonter les sanctions et l’isolement

(Nouveau partout avec les détails de l’envoyé de l’ONU)

Par Michelle Nichols

NEW YORK, 3 mars (Reuters) – L’armée birmane se dit prête à résister aux sanctions et à l’isolement après son coup d’État du 1er février, a déclaré mercredi un haut responsable des Nations Unies en exhortant les pays à « prendre des mesures très fortes » pour restaurer la démocratie en la nation d’Asie du Sud-Est.

L’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Christine Schraner Burgener, a déclaré que 38 personnes étaient mortes mercredi – le jour le plus violent depuis le coup d’État – alors que l’armée réprimait les manifestations. Schraner Burgener doit informer vendredi le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Myanmar est dans le chaos depuis que l’armée a pris le pouvoir et arrêté la dirigeante élue du gouvernement Aung San Suu Kyi et une grande partie de ses dirigeants de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD). La NLD a remporté une élection en novembre dans un glissement de terrain, qui, selon l’armée, était frauduleux. La commission électorale a déclaré que le vote était juste.

Schraner Burgener a déclaré que lors de conversations avec le chef militaire adjoint du Myanmar, Soe Win, elle l’avait averti que l’armée risquait de faire face à des mesures énergiques de la part de certains pays et à l’isolement en représailles au coup d’État.

« La réponse a été: » Nous sommes habitués aux sanctions et nous avons survécu « », a-t-elle déclaré aux journalistes à New York. « Quand j’ai également prévenu qu’ils iraient dans l’isolement, la réponse a été: » Nous devons apprendre à marcher avec seulement quelques amis « . »

Les pays occidentaux, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et l’Union européenne, ont mis en œuvre ou envisagent des sanctions ciblées pour presser l’armée et ses alliés commerciaux.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, composé de 15 membres, s’est dit préoccupé par l’état d’urgence, mais n’a pas condamné le coup d’État le mois dernier en raison de l’opposition de la Russie et de la Chine, qui considèrent les développements comme des affaires intérieures du Myanmar. Toute action du conseil au-delà d’une déclaration est peu probable, disent les diplomates.

« J’espère qu’ils reconnaissent que ce n’est pas seulement une affaire interne, cela affecte la stabilité de la région », a déclaré Schraner Burgener à propos de la Chine et de la Russie.

Elle a dit que Soe Win lui avait dit qu ‘ »après un an, ils veulent avoir une autre élection ». Schraner Burgener s’est entretenu avec lui pour la dernière fois le 15 février et communique maintenant avec l’armée par écrit.

« De toute évidence, à mon avis, la tactique était maintenant d’enquêter sur les gens de la NLD pour les mettre en prison », a-t-elle déclaré. « À la fin, la NLD sera interdite et ensuite ils auront une nouvelle élection, où ils veulent gagner, et ensuite ils pourront continuer à être au pouvoir. »

Schraner Burgener a déclaré qu’elle pensait que l’armée était « très surprise » par les manifestations contre le coup d’État.

«Aujourd’hui, nous avons des jeunes qui ont vécu en liberté pendant 10 ans, ils ont les médias sociaux, et ils sont bien organisés et très déterminés», a-t-elle déclaré. « Ils ne veulent pas rentrer dans une dictature et dans l’isolement. » (Reportage de Michelle Nichols; édité par Grant McCool)