MISE À JOUR 1 – L’ambassadeur du Myanmar à l’ONU appelle à agir pour mettre fin au coup d’État

(Ajoute des détails, des citations partout)

Par Michelle Nichols

NEW YORK, 26 février (Reuters) – L’ambassadeur des Nations Unies du Myanmar, Kyaw Moe Tun, s’exprimant au nom du gouvernement civil élu du pays évincé lors d’un coup d’État militaire le 1er février, a appelé vendredi les Nations Unies « à utiliser tous les moyens nécessaires pour agir l’armée du Myanmar « pour restaurer la démocratie dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Il s’est adressé aux 193 membres de l’Assemblée générale des Nations Unies après que l’envoyée spéciale du secrétaire général Antonio Guterres pour le Myanmar, Christine Schraner Burgener, a averti qu’aucun pays ne devrait reconnaître ou légitimer la junte birmane et que tous les efforts doivent être faits pour restaurer la démocratie.

« Nous avons besoin de l’action la plus ferme possible de la part de la communauté internationale pour mettre immédiatement fin au coup d’État militaire, pour cesser d’oppresser les innocents, pour rendre le pouvoir de l’État au peuple et pour restaurer la démocratie », a déclaré Kyaw Moe Tun sous les applaudissements et les éloges de l’Occident. et leurs homologues islamiques.

Schraner Burgener a fait pression pour un « signal clair collectif en faveur de la démocratie » en sonnant l’alarme sur le coup d’État, exhortant les pays « influents » à pousser l’armée à permettre une évaluation indépendante de la situation.

Le Myanmar est en plein bouleversement depuis que l’armée a pris le pouvoir et arrêté la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi et une grande partie de son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) après que l’armée se soit plainte de fraude lors des élections de novembre.

« Malheureusement, le régime actuel m’a jusqu’à présent demandé de reporter toute visite. Il semble qu’ils veulent continuer à faire des arrestations à grande échelle et ont contraint les gens à témoigner contre le gouvernement de la NLD. C’est cruel et inhumain », a déclaré Schraner Burgener.

Le pays a été en grande partie paralysé par des semaines de manifestations et une campagne de désobéissance civile de grèves contre les militaires. Alors que le chef de l’armée, le général Min Aung Hlaing, affirme que les autorités utilisent une force minimale pendant les manifestations, trois manifestants et un policier ont été tués.

L’histoire continue

« S’il y a une escalade en termes de répression militaire – et malheureusement comme nous l’avons vu auparavant au Myanmar – contre les personnes exerçant leurs droits fondamentaux, agissons rapidement et collectivement », a déclaré Schraner Burgener.

L’armée a promis une élection, mais n’a pas donné de date. Il a imposé un état d’urgence d’un an.

La question des élections est au centre d’un effort diplomatique de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Myanmar est membre. L’Indonésie a pris les devants, mais les opposants au coup d’État craignent que les efforts ne confèrent une légitimité à la junte.

« Il est important que la communauté internationale ne donne pas de légitimité ou de reconnaissance à ce régime », a déclaré Schraner Burgener. « Le résultat de l’élection de novembre 2020 était clair avec 82% des voix pour la NLD. »

Guterres s’est engagé à mobiliser suffisamment de pression internationale «pour s’assurer que ce coup d’État échoue». Le Conseil de sécurité s’est déclaré préoccupé par l’état d’urgence, mais s’est arrêté avant de condamner le coup d’État.

Schraner Burgener s’est dit préoccupé par les musulmans rohingyas et les autres minorités.

Une répression militaire de 2017 dans l’État de Rakhine au Myanmar a poussé plus de 700000 musulmans rohingyas à fuir au Bangladesh, où ils sont toujours bloqués. Guterres et les États occidentaux ont accusé l’armée du Myanmar de nettoyage ethnique, ce qu’elle nie.

« Nous devons nous demander, comment pouvons-nous compter sur un régime militaire alors que ce dernier a dirigé les opérations de sécurité qui ont conduit aux violations des droits de l’homme et au déplacement forcé des Rohingyas et d’autres personnes de leurs foyers? » A déclaré Schraner Burgener.

(Reportage de Michelle Nichols; Édité par Dan Grebler)