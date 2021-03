(Ajout des commentaires du ministre des Affaires étrangères)

LONDRES, 4 mars (Reuters) – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré jeudi qu’il était horrifié par les récentes violences au Myanmar et a appelé au rétablissement de la démocratie.

« Je suis horrifié par l’escalade de la violence au Myanmar et le meurtre de manifestants pro-démocratie », a déclaré Johnson sur Twitter.

Les Nations Unies ont déclaré que 38 personnes avaient été tuées lors des manifestations de mercredi, le jour le plus sanglant de la répression des opposants au coup d’État militaire du mois dernier.

« Nous soutenons le peuple du Myanmar pour appeler à la fin immédiate de la répression militaire, à la libération d’Aung San Suu Kyi et d’autres, et au rétablissement de la démocratie », a déclaré Johnson.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que le Royaume-Uni convoquerait le Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de la question vendredi.

« Des scènes terribles au Myanmar. Cibler votre propre peuple avec une force meurtrière pour avoir simplement exercé son droit de manifester pacifiquement est inacceptable », a déclaré Raab sur Twitter jeudi.

« La violence continue et l’intimidation doivent cesser. Le Royaume-Uni et ses partenaires convoqueront le @UN Security Council vendredi. » (Reportage d’Andy Bruce et Michael Holden; Montage par Alistair Smout et Rosalba O’Brien)