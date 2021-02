MISE À JOUR 1-Erdogan dit à Rohani qu’il voit une fenêtre d’opportunité pour l’Iran et les États-Unis sur les sanctions

(Ajoute des détails, l’arrière-plan)

ANKARA, 21 février (Reuters) – Le président turc Tayyip Erdogantold son homologue iranien Hassan Rohani dimanche, il a vu une fenêtre d’opportunités pour l’Iran et les États-Unis après de récentes déclarations, ajoutant qu’il souhaitait la levée des sanctions américaines à Téhéran, a déclaré la présidence turque.

Téhéran a déclaré dimanche que les États-Unis doivent d’abord lever les sanctions contre l’Iran s’ils veulent parler de sauvetage de l’accord nucléaire de 2015, réaffirmant qu’ils ne feront pas le premier pas pour restaurer le pacte avec les grandes puissances.

Washington a déclaré la semaine dernière qu’il était prêt à parler à l’Iran du retour des deux pays à l’accord, visant à empêcher Téhéran d’acquérir des armes nucléaires, tout en levant la plupart des sanctions internationales.

« Le président Erdogan, qui a déclaré qu’il souhaitait que la nouvelle administration américaine abandonne les sanctions unilatérales contre l’Iran et lève les restrictions à la prospérité du peuple iranien, a déclaré que les déclarations sur la question de ces derniers jours avaient ouvert une nouvelle fenêtre d’opportunité », a déclaré la présidence dans un communiqué. .

« Erdogan a déclaré que c’était la ligne de conduite la plus raisonnable pour que toutes les parties se rencontrent au moment de rendre le Plan d’action global conjoint et global à nouveau opérationnel, et qu’il est important de garder la porte ouverte au dialogue malgré toutes les difficultés. »

Ankara, sanctionnée par Washington l’année dernière pour son achat de systèmes de défense russes, a appelé à plusieurs reprises à la levée des sanctions américaines contre l’Iran et au retour au JCPOA.

L’Iran a commencé à violer progressivement les termes de l’accord en 2019, un an après que l’ancien président américain Donald Trump ait abandonné le crédit et réimposé des sanctions à Téhéran.

Washington et Téhéran sont en désaccord sur la question de savoir qui devrait faire le premier pas pour relancer l’accord. L’Iran insiste sur le fait que les États-Unis doivent d’abord annuler les sanctions américaines, tandis que Washington dit que Téhéran doit d’abord revenir à la conformité (Rapport de Tuvan Gumrukcu et Dominic Evans; Édité par Giles Elgood et Bernadette Baum)