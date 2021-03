MISE À JOUR 1-Échec américain à sanctionner MbS pour le meurtre de Khashoggi «  dangereux  »

(Ajoute des détails)

GENÈVE, 1er mars (Reuters) – Un enquêteur des droits humains de l’ONU a déclaré lundi qu’il était « extrêmement dangereux » pour les États-Unis d’avoir désigné le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite comme ayant approuvé une opération visant à capturer ou à tuer le journaliste Jamal Khashoggi mais pas à ont pris des mesures contre lui.

Agnès Callamard, rapporteure spéciale sur les exécutions sommaires qui a mené une enquête de l’ONU sur le meurtre de Khashoggi en 2018, a réitéré son appel à des sanctions contre les actifs de Mohammed ben Salmane et ses engagements internationaux.

Il a approuvé une opération pour capturer ou tuer Khashoggi, selon les renseignements américains publiés vendredi alors que les États-Unis imposaient des sanctions à certaines des personnes impliquées mais épargnaient le prince héritier lui-même dans un effort pour préserver les relations avec le royaume.

Callamard a déclaré lors d’une conférence de presse à Genève que ce qui avait été déclassifié « semble être très peu en fait et c’est décevant » et elle se serait attendue à ce que plus de preuves matérielles soient publiées.

« Il est extrêmement problématique, à mon avis, sinon dangereux, de reconnaître la culpabilité de quelqu’un et de dire ensuite que quelqu’un ‘mais nous ne ferons rien, veuillez procéder comme si nous n’avions rien dit' », a-t-elle déclaré. « Pour moi, c’est une décision extrêmement dangereuse de la part des États-Unis. »

Le président américain Joe Biden a déclaré samedi que son administration ferait une annonce sur l’Arabie saoudite lundi, mais un responsable de la Maison Blanche a suggéré qu’aucune nouvelle mesure significative n’était attendue.

« Il y a beaucoup de choses que le gouvernement américain peut faire. La seule chose qu’il ne peut pas faire – il ne peut pas faire – est de se taire et de ne rien donner à ses conclusions », a déclaré Callamard. (Reportage de Stephanie Nebehay; Édité par Giles Elgood)