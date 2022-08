Mischa Barton, ancienne de “The OC”, retrouve les parents de la télévision Melinda Clarke et Tate Donovan: “Réunion de famille Cooper”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La famille Cooper originale sans le personnage de Kaitlin Cooper de Shailene Woodley s’est réunie publiquement et a transporté les fans au début des années 2000.

Tate Donovan (Jimmy Cooper), Melinda Clarke (Julie Cooper) et Mischa Barton (Marissa Cooper) se sont retrouvés à Charleston, en Caroline du Sud, avec Clarke qui a posté : “ÇA S’EST PASSÉ ! Réunion de famille Cooper !” à son Instagram.

Loin de l’endroit où le spectacle a eu lieu, Orange County, Californie – plus précisément Newport Beach – les trois stars n’ont pas été vues publiquement ensemble depuis la fin du spectacle en 2007. Le personnage de Barton n’a pas non plus atteint la quatrième et dernière saison.

Le précurseur d’émissions comme “Laguna Beach” et “The Hills”, “The OC” a été un succès sur FOX et a eu une énorme première saison de 27 épisodes.

Barton, qui était le plus jeune membre de la distribution au moment de la première de la série à 17 ans, a critiqué la série dans le passé.

L’année dernière, elle a affirmé avoir été victime d’intimidation sur le tournage de l’émission, ce qui l’a finalement amenée à quitter l’émission à succès.

Cependant, après les retrouvailles, Barton a partagé une photo d’elle aux côtés de Clarke et Donovan, en disant : “C’était vraiment super de revoir maman et papa.” Les stars de “Gossip Girl” Jessica Szohr et Chace Crawford étaient également sur la photo. “Gossip Girl” a été produit par le même duo qui a fait “The OC”

Donovan, pour sa part, a également été critique, mais plus encore envers les jeunes qui ont dirigé la production. En plus de Barton, “The OC” mettait en vedette Rachel Bilson, Adam Brody et Benjamin McKenzie, en tant que “quatre principaux” ou personnages principaux.

En mars 2021, Clarke et Bilson se sont associés pour lancer un nouveau podcast intitulé “Welcome to The OC Bitches”, qui a amené les deux femmes à revisiter chaque épisode de l’émission qui les a rendues célèbres.

Dans un épisode de leur podcast mettant en vedette Donovan, Bilson lui a présenté ses excuses pour son comportement sur le plateau.

Donovan a précisé sur le podcast que Bilson était un “amoureux total”.

Alors que Donovan est apparu sur le podcast de Clarke et Bilson, Barton n’a pas encore fait d’apparition. Cela générerait certainement beaucoup de buzz, similaire à la photo Instagram partagée du trio par Clarke.

Un fan a écrit : “ÇA A SAUVÉ TOUTE MON ANNÉE !!!!!”

Un autre a commenté: “Je vais casser Internet avec celui-ci.”