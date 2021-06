Les « corgis mal conduits » de la reine survoleront le ciel de Londres pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté.

Un concours accrocheur – au milieu d’un jour férié de quatre jours pour les Britanniques – mettra également en vedette des poneys et des chevaux de course pour montrer son amour de toujours pour les animaux.

Beaucoup de plaisir, de couleurs et de célébrations alors que le concours Platinum Jubilee envahit Londres en 2022 Crédit : PA

La reine aime depuis longtemps les animaux, y compris ses corgis préférés Crédit : Getty

Meghan Markle et le prince Harry ont été invités aux célébrations du jubilé de platine de la reine en 2022.

Mais des questions subsistent quant à savoir si les membres de la famille royale en combat partageront une apparition sur un balcon public devant le palais de Buckingham.

Des marionnettes géantes, des bêtes fantastiques et des artistes de cirque formeront la pièce maîtresse de célébrations étonnantes pour marquer les 70 ans de la reine sur le trône.

Un concours du jubilé de platine aura lieu le 5 juin de l’année prochaine, dans le cadre de quatre jours de célébrations qui comprendront également un défilé militaire et un service d’action de grâce à l’église.

Les célébrations grandioses seront un événement haut en couleurs, annonçant le long règne du monarque.

Des dragons géants de la taille des bus et des bêtes de Londres comme des maisons de trois étages feront partie des célébrations de rue du jubilé de platine de 15 millions de livres sterling de la reine.

Et naturellement, ils incluront un clin d’œil à ses corgis bien-aimés.

Une marionnette dragon fera partie des célébrations du Jubilé Crédit : PA

Le Platinum Jubilee Pageant a également organisé des fanfares Crédit : PA

Les membres de la famille royale assistent à un défilé aérien depuis le balcon du palais de Buckingham, 2018 Crédit : Getty – Contributeur

Les poneys, les chevaux de course et les corgis – la race de chien préférée de la reine – représenteront « l’humour et la bizarrerie britannique distinctive », a déclaré le maître du concours Adrian Evans.

Le concours de rue a été présenté comme une « cérémonie de réouverture pour le pays » après que les Britanniques ont enduré un long verrouillage de Covid.

Il est également décrit comme « l’un des événements les plus ambitieux que la Grande-Bretagne ait jamais organisés » par des organisateurs enthousiastes.

Les patrons du concours ont déclaré que des « corgis se comportant mal » et un dragon géant de marionnettes, ainsi que l’image de la reine, voleraient au-dessus des rues bondées de la capitale, sur un grand ballon à l’hélium.

M. Evans a déclaré que « l’explosion de théâtre, de danse, de musique, de carnaval et d’art de rue extraordinaires » serait un « moment historique ».

La reine attend également avec impatience le grand événement Crédit : Getty

La reine a récemment reçu un nouveau chiot corgi du prince Andrew Crédit : Ketts News

Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour se joindre à l’amusement et aux festivités.

En plus des « figures héraldiques monumentales » reflétant l’histoire royale sur 1 000 ans, le défilé comprendra un « dragon à écoutille » plus grand qu’un bus à impériale.

Une autre marionnette, avec un cheval propulsé par 30 cyclistes, marquera les « moments les plus joyeux » du mariage de la reine avec le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans, a ajouté Evans.

Les rues de Londres s’animeront avec des performances palpitantes illustrant l’austérité d’après-guerre des années 1950 et les Swinging Sixties du rock and roll et de la découverte de l’espace.

Il comprendra également la numérisation « Big Bang » de la place financière de la City de Londres dans les années 1980.

Les changements technologiques des années 1990 à nos jours sont également mis en évidence – ainsi qu’un aperçu de l’avenir, y compris la nécessité de lutter contre le changement climatique.

La reine elle-même a été forcée de s’isoler dans sa maison du château de Windsor Crédit : Getty – Piscine

L’événement sera une « célébration glorieuse du service du monarque Crédit : Getty

Le coprésident Michael Lockett a déclaré qu’il raconterait « une période de changement rapide et de progrès sans précédent » depuis que la jeune princesse Elizabeth est devenue reine en 1952.

La reine a étendu un rameau d’olivier aux Sussex en les invitant à ses gigantesques célébrations du jubilé de platine en été.

Selon le Mail on Sunday, le duc et la duchesse prévoient d’assister au défilé officiel de l’anniversaire de la reine qui se déroulera sur quatre jours en juin prochain.

Mais on ne sait pas si Harry et Meghan apparaîtront sur le balcon avec le reste de la famille royale.

Les célébrations débuteront avec une mise en scène complète de Trooping the Colour, le défilé de plus de 1 400 soldats qui marque l’anniversaire officiel de la reine.

Les Sussex ont l’intention de retourner au Royaume-Uni pour l’occasion spéciale.

Le coprésident du comité d’organisation du concours, Nicholas Coleridge, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’événement soit une « célébration glorieuse » du service du monarque au pays et au Commonwealth.

« Ce sera une réouverture pour le Royaume-Uni, un moment d’intérêt national pour être amusant, joyeux et divertissant », a-t-il ajouté.

Le spectacle du dimanche racontera essentiellement l’histoire du « deuxième âge élisabéthain », 500 ans après le premier qui a été noté pour Shakespeare et la découverte de nouveaux mondes.

Le gouvernement a déjà annoncé un week-end férié de quatre jours du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin.

Cet énorme événement marque le règne du monarque britannique le plus ancien, qui a eu 95 ans plus tôt cette année.