Mis à part les protestations de Trump, son programme recoupe largement celui du Projet 2025.

ATLANTE– ATLANTA (AP) — Donald Trump insiste sur le fait que le Projet 2025, un plan de près de 1 000 pages pour un virage à droite au sein du gouvernement et de la société américains, ne reflète pas ses priorités pour un rappel à la Maison Blanche.

«Je ne l’ai pas lu. Je ne veux pas le lire – délibérément », a déclaré le candidat républicain à la présidentielle le 10 septembre. étape du débat.

Pourtant, de l’économie à la politique d’immigration et d’éducation en passant par les droits civiques et les affaires étrangères, il existe des idées communes et une idéologie partagée entre les deux pays. Projet 2025 et les grandes lignes de Trump pour un autre mandat – de son responsable « Ordre du jour 47 » liste, le programme républicain qu’il a personnellement approuvé et ses autres déclarations.

Il existe également des différences : le Projet 2025, dirigé par la Heritage Foundation et rédigé par de nombreux conservateurs ayant travaillé dans ou avec l’administration Trump, offre plus de détails sur certaines questions que l’ancien président.

Voici un aperçu de la façon dont la campagne 2024 de Trump et le projet 2025 s’alignent et s’écartent :

TRUMP : Ses politiques fiscales penchent largement vers les entreprises et les Américains les plus riches. Cela est principalement dû à sa promesse de prolonger sa réforme de 2017 tout en abaissant le taux d’intérêt des sociétés à 15 % contre 21 % actuellement. Il mettrait également fin aux prélèvements de la loi sur la réduction de l’inflation qui financent les mesures énergétiques destinées à lutter contre le changement climatique. Ces idées mises à part, Trump a mis davantage l’accent sur ses projets destinés aux Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne : exonérer de l’impôt sur le revenu les pourboires gagnés, les paiements de sécurité sociale et les heures supplémentaires. Sa proposition sur les pourboires pourrait toutefois accorder un allégement fiscal détourné aux hauts salariés en leur permettant de reclasser une partie de leur salaire en pourboires – une perspective qui, à son extrême, pourrait voir les gestionnaires de fonds spéculatifs ou les meilleurs avocats en profiter. d’une disposition que Trump présente comme une aide aux serveurs de restaurant, barmans et autres travailleurs des services.

PROJET 2025 : Le document va plus loin que Trump, appelant à deux taux d’imposition fédéraux sur le revenu – 15 % et 30 % – tout en éliminant la plupart des déductions et crédits. Il envisage un « impôt presque uniforme sur les revenus salariaux au-delà de la déduction standard » en ajustant les revenus soumis aux charges sociales qui financent la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Un impôt fédéral effectivement uniforme augmenterait la part globale des impôts payés par les Américains les plus pauvres et les classes moyennes. En effet, de nombreux codes fiscaux étatiques et locaux, ancrés dans des taxes transactionnelles et des impôts sur le revenu plus uniformes, sont plus régressifs que les tranches d’imposition fédérales actuelles. Le projet 2025 appelle également à exiger un vote des deux tiers au Congrès pour augmenter à l’avenir l’impôt sur le revenu des sociétés ou des particuliers.

ATOUT : « Construisez le mur ! » à partir de 2016 est devenu « le plus grand programme d’expulsion massive de l’histoire ». Trump appelle à enrôler la Garde nationale et la police, bien qu’il n’ait pas précisé comment il s’assurerait qu’ils ciblent uniquement les personnes se trouvant illégalement aux États-Unis. Il a proposé une « sélection idéologique » pour les candidats potentiels et la fin du droit de citoyenneté (ce qui nécessiterait probablement un changement constitutionnel). Il a également déclaré qu’il rétablirait les politiques du premier mandat telles que « Rester au Mexique », limitant les migrants pour des raisons de santé publique et limitant ou interdisant sévèrement les entrées en provenance de certains pays à majorité musulmane. Au total, son approche ne se contenterait pas de réprimer l’immigration clandestine, mais limiterait également l’immigration.

PROJET 2025 : Il existe une litanie de propositions détaillées concernant diverses lois américaines sur l’immigration, des règles du pouvoir exécutif et des accords avec d’autres pays – réduisant le nombre de réfugiés, de bénéficiaires de visas de travail et de demandeurs d’asile, par exemple. La déclaration la plus instructive du Projet 2025 est peut-être son appel au rétablissement de « toutes les règles liées à l’immigration qui ont été émises » pendant le mandat de Trump de 2017 à 2021.

TRUMP : Il considère les coupes réglementaires comme une panacée économique. Il promet une baisse abrupte des factures de services publics des ménages américains en supprimant les obstacles à la production de combustibles fossiles, notamment en ouvrant toutes les terres fédérales à l’exploration. (La production et les exportations d’énergie des États-Unis ont atteint des niveaux records sous le président Joe Biden.) Trump promet d’augmenter le parc immobilier en réduisant les réglementations, même si la plupart des règles de construction émanent des gouvernements des États et des collectivités locales.

Deux grandes propositions et idées ressortent : la première faciliterait le licenciement des fonctionnaires fédéraux en classant des milliers d’entre eux supplémentaires comme ne bénéficiant pas des protections de la fonction publique. Cela affaiblirait presque certainement le pouvoir du gouvernement d’appliquer les lois et les règles en réduisant le nombre d’employés participant à ce travail. La seconde est l’affirmation de Trump selon laquelle le président a le pouvoir exclusif de contrôler les dépenses fédérales malgré le pouvoir de crédits du Congrès. Trump soutient que les législateurs « ont fixé un plafond » aux dépenses, mais pas un plancher – ce qui signifie que le devoir constitutionnel du président « d’exécuter fidèlement les lois » lui donne un pouvoir discrétionnaire sur l’opportunité de dépenser l’argent.

PROJET 2025 : Les auteurs lancent de nombreux appels au président, au Cabinet et à d’autres personnes politiques nommées pour qu’ils sabrent dans la réglementation, reclassent les employés fédéraux pour les rendre plus faciles à licencier, réduisent les « dépenses fédérales irresponsables » et fixent le cap depuis l’aile ouest. « L’État administratif n’ira nulle part tant que le Congrès n’agira pas pour récupérer son propre pouvoir auprès des bureaucrates et de la Maison Blanche », écrivent-ils. « En attendant, il existe de nombreux outils exécutifs qu’un président conservateur courageux peut utiliser pour menotter la bureaucratie (et) mettre l’État administratif au pas. »

ATOUT : L’ancien président souhaite mettre fin aux programmes gouvernementaux en matière de diversité, en utilisant le financement fédéral comme levier, et il ciblerait les protections existantes pour les personnes LGBTQ. Concernant les droits des transgenres, il promet de mettre fin aux « garçons dans les sports féminins », une pratique qui, selon lui, est endémique, sans preuve. Trump annulerait l’extension par Biden des protections des droits civils du Titre IX aux étudiants transgenres et demanderait au Congrès de n’autoriser que deux choix de sexe à la naissance.

PROJET 2025 : Le gouvernement devrait « affirmer que les enfants ont besoin et méritent à la fois l’amour et les soins d’une mère et le jeu et la protection d’un père ». Cette philosophie imprègne le Projet 2025, qui définit la famille idéale – et l’individu – en termes étroits et traditionalistes. Les auteurs envisagent de consolider les efforts fédéraux en matière de droits civiques au sein de la division des droits civiques du ministère de la Justice, l’application des droits venant uniquement par le biais de litiges. Cela concentrerait effectivement le choix de comment et quand appliquer la loi sur les droits civils avec le procureur général – et, par extension, la Maison Blanche.

ATOUT : Le ministère de l’Éducation serait la cible d’une élimination. Cela ne veut pas dire que Trump veut que Washington quitte les salles de classe. Entre autres manœuvres, il utiliserait les crédits fédéraux comme levier pour supprimer les programmes de diversité à tous les niveaux d’enseignement et obliger les écoles primaires et secondaires à abolir la titularisation et à adopter une rémunération au mérite pour les enseignants. Il appelle à retirer de l’argent de « toute école ou programme promouvant la théorie critique de la race, l’idéologie du genre ou tout autre contenu racial, sexuel ou politique inapproprié sur nos enfants ».

Trump appelle à rediriger l’argent des dotations des universités vers une plateforme en ligne. Académie américaine » offrir des diplômes universitaires à tous les Américains sans facturer de frais de scolarité. « Ce sera strictement apolitique, et il n’y aura aucune prise de conscience ni aucun djihadisme autorisé », a déclaré Trump le 1er novembre 2023.

PROJET 2025 : Le Congrès devrait « fermer » le ministère de l’Éducation et « rendre le contrôle de l’éducation aux États », affirme le Projet 2025, faisant écho à l’argument de Trump selon lequel l’infrastructure éducative américaine impose un endoctrinement progressif. Les auteurs proposent, entre autres choses, d’éliminer le programme Head Start, de transformer le programme Title I en subventions globales et éventuellement de supprimer progressivement ce financement fédéral, et d’utiliser le code des impôts pour encourager la garde d’enfants à domicile, ce que le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance défenseurs.

TRUMP : Trump prétend à tort que le changement climatique est un « canular » alors qu’il dénigre les dépenses de Biden en énergie plus propre destinées à réduire la dépendance des États-Unis aux combustibles fossiles. Trump ancrerait sa politique de l’énergie et des transports sur les combustibles fossiles : routes, ponts et véhicules à moteur à combustion. Trump dit qu’il ne s’oppose pas aux véhicules électriques mais promet de mettre fin aux incitations qui encouragent le développement du marché des véhicules électriques. Et il abaisserait les normes d’efficacité énergétique.

PROJET 2025 : Le document critique le « fanatisme climatique » de l’administration Biden. Il propose de fermer ou de limiter de nombreux programmes de protection et de réglementation de l’environnement, y compris ceux que de nombreux Américains tiennent pour acquis : la National Oceanic and Atmospheric Administration, que le projet 2025 éliminerait, et le National Weather Service, vers lequel le document s’orienterait exclusivement. vendre des données météorologiques à des prévisionnistes privés. Cela laisserait le National Hurricane Center en place – bien que le NHC dépende du National Weather Service pour faire des prévisions. Le plan n’abrogerait pas des lois comme la Clean Air Act et la Clean Water Act, mais sa réglementation et sa bureaucratie. des réductions réduiraient leur portée.

TRUMP : Sa stratégie est plus isolationniste sur le plan diplomatique, non-interventionniste sur le plan militaire et protectionniste sur le plan économique que celle des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les détails sont plus compliqués. Trump promet expansion militairepromet des dépenses robustes au Pentagone et propose un bouclier antimissile – une idée de l’ère Reagan. Il insiste sur le fait qu’il peut mettre fin à la guerre russe en Ukraine et aux combats entre Israël et le Hamas, sans toutefois expliquer comment. Il reste ouvertement critique à l’égard de l’OTAN et des hauts gradés militaires américains. « Je ne les considère pas comme des leaders », dit-il. Et il fait l’éloge à plusieurs reprises des autoritaires comme le Hongrois Viktor Orban et le Russe Vladimir Poutine.

PROJET 2025 : Faisant écho à l’ambiance de Trump, le document appelle à un « amour dur » dans les relations internationales – mais avec des distinctions par rapport à Trump. En ce qui concerne la préparation militaire, le projet 2025 réduirait le nombre de généraux mais augmenterait le nombre de soldats enrôlés, même si les auteurs n’appellent pas à rétablir une conscription, comme le prétendent les critiques. Le Projet 2025 est peut-être encore plus agressif que Trump dans sa rhétorique sur la Chine : « L’engagement économique avec la Chine devrait prendre fin, pas être repensé », déclare l’avant-propos.

Concernant l’OTAN, le projet fait écho à l’accent mis par Trump sur le fait que les autres pays membres paient davantage pour leur propre défense, mais il ne véhicule pas le scepticisme inhérent aux alliances de l’OTAN que Trump projette depuis des années. Et tandis que Trump refuse catégoriquement de critiquer Poutine pour avoir envahi l’Ukraine, le Projet 2025 déclare : « Quels que soient les points de vue, toutes les parties s’accordent sur le fait que l’invasion de l’Ukraine par Poutine est injuste et que le peuple ukrainien a le droit de défendre sa patrie. »