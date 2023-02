Mis à part l’erreur des officiels, Plainfield North a gagné sa place d’État – Shaw Local

L’IHSA a publié un communiqué tard samedi soir, affirmant que les responsables avaient commis une erreur et reconnu leur erreur.

En règle générale, l’équipe de football de Plainfield North n’aurait pas dû se voir accorder l’arrêt non chronométré à la suite de l’appel au sol intentionnel lors du jeu final dans le règlement. Fenwick aurait dû gagner, 10-7.

Au lieu de cela, Connor Peplow a lancé un placement égalisateur de 22 verges, et les Tigers ont remporté la victoire 18-17 en prolongation. Les décisions des officiels du match sont définitives, alors North affrontera East St. Louis dans le match de championnat d’État de classe 7A à 16 heures samedi à l’Université de l’Illinois à Champaign.

Pour le texte intégral de la déclaration de l’IHSA, rendez-vous sur www.theherald-news.com.

C’est une honte pour Fenwick que cela soit arrivé. Mais d’un autre point de vue, c’est dommage qu’il y ait une ombre portée sur la première victoire de North en demi-finale. Les Tigres ont eu l’occasion de survivre et ils ont fait ce que font les bonnes équipes. Ils sont passés.

Peplow a lancé le panier dans la situation de pression ultime. Dillon McCarthy a marqué le touché en prolongation, suivi de la course de conversion décisive à deux points.

Les Tigers, dont l’attaque a connu des difficultés inhabituelles pendant la majeure partie du match, ont surmonté deux passes de Brady Miller interceptées profondément dans le territoire de Fenwick. Le deuxième choix, avec 1:34 à faire, semblait être décisif pour les Frères.

Le demi de coin hors concours Kevin Block a eu du mal à contenir le receveur de 6 pieds 5 pouces de Fenwick, Mike O’Laughlin. Une interférence de passe appelée Block dans la zone des buts et un hors-jeu aux quatrième et quatrième instants plus tard ont donné à Fenwick l’opportunité de marquer et de prendre une avance de 7-0 à la mi-temps.

Tout ça, et pourtant, North sera à Champaign.

“Jusqu’à ce soir, nous jouions bien des deux côtés du ballon”, a déclaré l’entraîneur des Tigers, Tim Kane. «Nous n’allions pas le faire en attaque ce soir, mais ils [Friars] a fait du très bon travail défensivement contre nous.

L’une des principales raisons était le secondeur intérieur de Fenwick, Brett Moorman, probablement le joueur défensif le plus dévastateur que les Tigers aient affronté toute la saison.

Quant à O’Laughlin, qui a capté huit passes pour 102 verges, Kane a déclaré : « Il a fait du bon travail. Il est bon. Kévin [Block] a fait du bon travail dans l’ensemble contre lui, mais il nous a fait mal.

« C’est un excellent joueur », a déclaré Block, qui avait à peu près le même nombre de passes complétées contre lui qu’au cours des 12 matchs précédents combinés. “Je pensais qu’il avait poussé quelques fois et qu’il y avait eu quelques mauvais appels, mais il a couru en biais tout le match et je n’ai pas pu l’arrêter.

«Maintenant, nous jouons à East St. Louis. Ils ont ce super récepteur [Jeff Thomas]. Je dois revenir et mieux jouer contre lui.

En fin de compte, les contributions du receveur TJ Kane, le fils de l’entraîneur, ont été perdues. Il a capté une passe de 11 verges pour le premier essai des Tigers – sur leur cinquième possession. Il a fait une prise difficile le long de la ligne de touche pour mettre en place un premier et un but au Fenwick 7, après quoi Zach Nadle a marqué pour amener North à 10-7 à la fin du troisième quart.

Et puis, sur une double passe avec à peine plus de 2 minutes à jouer, il a lancé un achèvement de 32 verges à Peplow, qui a terminé avec trois attrapés pour 42 verges et deux rushes pour 18. Cela a mis en place un premier essai sur le Fenwick 22, et lors du jeu suivant, Miller a lancé une passe de touché apparente à McCarthy, seulement pour la faire effacer parce que McCarthy est sorti des limites au 5 et est revenu pour faire la capture.

“La première mi-temps n’aurait pas pu être pire pour notre attaque”, a déclaré TJ Kane. “En deuxième mi-temps, nous avons changé les choses.”

Block a revécu les dernières minutes.

“Nous avions le ballon, nous avions l’air d’avoir marqué pour aller de l’avant, nous l’avons rappelé, puis lorsque la passe tardive a été interceptée, nous avons dû retenir nos larmes”, a-t-il déclaré. “C’était vraiment triste. Je pense Brady [Miller] avait les mains froides et avait du mal à lancer au vent.

“Nous pensions que c’était fini après l’interception, puis ils ont appelé l’échouement intentionnel et Connor [Peplow] a eu la chance de l’attacher, et il l’a fait. À ce moment-là, j’espérais juste que nous rebondirions et gagnerions en prolongation.

“C’était un match fou.”

Et, le travail n’est pas encore terminé.

“Ça va être une semaine passionnante”, a déclaré TJ Kane.