Mis à part la pandémie, un fléau de rats destructeurs semble être le dernier problème en Australie

La nuit, les sols des hangars disparaissent sous des tapis de souris galopantes. Les plafonds s’animent avec les bruits de grattage. Une famille a reproché aux souris de mâcher des fils électriques pour l’incendie de leur maison.

De vastes étendues de terre dans l’État australien de la Nouvelle-Galles du Sud sont menacées par une invasion de souris que le gouvernement de l’État décrit comme « absolument sans précédent ». Le nombre de millions de rongeurs qui ont infesté les plaines agricoles de l’État n’est qu’une supposition.

« Nous sommes maintenant à un point critique où si nous ne réduisons pas de manière significative le nombre de souris qui sont dans des proportions de peste d’ici le printemps, nous sommes confrontés à une crise économique et sociale absolue dans les régions rurales et régionales de la Nouvelle-Galles du Sud », a déclaré le ministre de l’Agriculture, Adam. Marshall a dit ce mois-ci.

Bruce Barnes a déclaré qu’il faisait un pari en plantant des cultures sur sa ferme familiale près de la ville centrale de Bogan Gate en Nouvelle-Galles du Sud.

« Nous ne faisons que semer et espérer », a-t-il déclaré.

Le risque est que les souris maintiennent leur nombre pendant l’hiver de l’hémisphère sud et dévorent le blé, l’orge et le canola avant qu’il ne puisse être récolté.

NSW Farmers, la principale association agricole de l’État, prédit que la peste effacera plus d’un milliard de dollars australiens (775 millions de dollars) de la valeur de la récolte d’hiver.

Le gouvernement de l’État a commandé 5 000 litres (1 320 gallons) du poison interdit Bromadiolone à l’Inde. L’organisme de réglementation du gouvernement fédéral n’a pas encore approuvé les demandes d’urgence d’utilisation du poison sur le périmètre des cultures. Les critiques craignent que le poison ne tue non seulement les souris mais aussi les animaux qui s’en nourrissent. y compris les aigles à queue en coin et les animaux de compagnie.

« Nous devons emprunter cette voie parce que nous avons besoin de quelque chose de super puissant, l’équivalent du napalm pour faire tomber ces souris dans l’oubli », a déclaré Marshall.

La peste est un coup cruel pour les agriculteurs de l’État le plus peuplé d’Australie qui ont été frappés par des incendies, des inondations et des perturbations pandémiques ces dernières années, pour faire face au nouveau fléau de la souris domestique introduite, ou Mus musculus.

Les mêmes conseillers mandatés par le gouvernement qui ont aidé les agriculteurs à faire face à la sécheresse, aux incendies et aux inondations sont de retour pour aider les gens à faire face au stress des souris.

Le pire survient après la tombée de la nuit, lorsque des millions de souris qui se cachaient et dormaient pendant la journée deviennent actives.

De jour, la crise est moins apparente. Des parcelles de route sont parsemées de souris écrasées de la nuit précédente, mais les oiseaux emportent bientôt les carcasses. Les meules de foin se désintègrent à cause des rongeurs voraces qui se sont enfouis profondément à l’intérieur. Renverser une feuille de ferraille couchée dans un enclos enverra une douzaine de souris se précipiter. Les trottoirs sont jonchés de souris mortes qui ont mangé des appâts empoisonnés.

Mais une constante, de jour comme de nuit, est la puanteur de l’urine de souris et de la chair en décomposition. L’odeur est le plus grand reproche des gens.

« Vous vous en occupez toute la journée. Vous êtes en train d’appâter, de faire de votre mieux pour gérer la situation, puis de rentrer à la maison et de sentir la puanteur des souris mortes », a déclaré Jason Conn, un agriculteur de cinquième génération près de Wellington, dans le centre de la Nouvelle-Galles du Sud.

« Ils sont dans la cavité du toit de votre maison. Si votre maison n’est pas bien scellée, ils sont au lit avec vous. Les gens se font mordre au lit », a déclaré Conn. « Ça ne fléchit pas, c’est sûr.

Colin Tink a estimé qu’il avait noyé 7 500 souris en une seule nuit la semaine dernière dans un piège qu’il avait tendu avec un bol d’alimentation pour bétail rempli d’eau dans sa ferme à l’extérieur de Dubbo.

«Je pensais que je pourrais en obtenir quelques centaines. Je ne pensais pas en obtenir 7 500 », a déclaré Tink.

Barnes a déclaré que les carcasses de souris et les excréments sur les toits polluaient les réservoirs d’eau des agriculteurs.

« Les gens tombent malades à cause de l’eau », a-t-il déclaré.

Les souris sont déjà dans les balles de foin de Barnes. Il les combat avec des appâts au phosphure de zinc, le seul contrôle chimique légal pour les souris utilisé dans l’agriculture à grande échelle en Australie. Il espère que les gelées hivernales aideront à contenir les chiffres.

Des agriculteurs comme Barnes ont enduré quatre années maigres de sécheresse avant que 2020 n’apporte une bonne saison ainsi que les pires inondations que certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud aient connues depuis au moins 50 ans. Mais la pandémie a entraîné une sécheresse de la main-d’œuvre. Les fruits ont été laissés à pourrir sur les arbres car les routards étrangers qui fournissent la main-d’œuvre saisonnière étaient absents.

Les fléaux semblent apparaître de nulle part et disparaissent souvent tout aussi rapidement.

On pense que la maladie et une pénurie de nourriture déclenchent un effondrement démographique dramatique alors que les souris se nourrissent d’elles-mêmes, dévorant les malades, les faibles et leur propre progéniture.

Le chercheur gouvernemental Steve Henry, dont l’agence développe des stratégies pour réduire l’impact des souris sur l’agriculture, a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire quels dommages se produiront d’ici le printemps.

Il voyage à travers l’État pour tenir des réunions communautaires, parfois deux fois par jour, pour discuter du problème des souris.

« Les gens sont fatigués de s’occuper des souris », a déclaré Henry.

