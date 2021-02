Alors même que la pandémie continue de faire rage et que New York lutte pour vacciner une population nombreuse et anxieuse, M. Cuomo a pratiquement déclaré la guerre à sa propre bureaucratie de santé publique. Les départs ont souligné à quel point la politique de pandémie a été définie par le gouverneur, qui avec ses collaborateurs a conçu un programme de vaccination entravé par des retards précoces.

Les départs de haut niveau sont intervenus alors que le moral plongeait au sein du département de la Santé et que de hauts responsables de la santé se sont alarmés d’être mis à l’écart et traités de manière irrespectueuse, selon cinq personnes ayant une expérience directe au sein du département.

Au cours des dernières semaines, le gouverneur a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il pensait qu’il n’avait pas d’autre choix que de prendre plus de contrôle sur la politique de pandémie de la part des responsables de la santé publique des États et locaux, qui, selon lui, ne comprenaient pas comment mener -opération à grande échelle comme les vaccinations. Après des problèmes précoces, dans lesquels relativement peu de doses ont été administrées, le rythme des vaccinations s’est accéléré et New York est maintenant environ 20e du pays en pourcentage de résidents qui ont reçu au moins une dose de vaccin.

«Quand je dis« experts »dans des citations aériennes, il semble que je dis que je ne fais pas vraiment confiance aux experts», a déclaré M. Cuomo lors d’une conférence de presse vendredi, faisant référence à l’expertise scientifique à tous les niveaux de gouvernement pendant la pandémie. «Parce que je ne le fais pas. Parce que je ne le fais pas.

Ses commentaires reflétaient une fracture entre le plus haut représentant élu de l’État et ses experts en santé de carrière, comme celle qui s’est produite à différents niveaux de gouvernement pendant la pandémie.

À Albany, les tensions se sont aggravées ces derniers mois, les responsables de la santé de l’État ayant déclaré qu’ils n’avaient souvent découvert des changements majeurs dans la politique de pandémie qu’après que M. Cuomo les avait annoncés lors de conférences de presse – et leur avait ensuite demandé de faire correspondre leurs conseils en matière de santé aux annonces.

C’est ce qui s’est passé avec le plan de vaccination, lorsque les responsables de la santé de l’État ont été aveuglés par la nouvelle que le déploiement serait coordonné localement par les hôpitaux.