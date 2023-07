Mirzapur 3 arrive bientôt: Beena bhabhi alias Rasika Dugal laisse tomber un indice majeur, « rahiyega préparé »

Rasika Dugal a commencé le doublage pour la suite très attendue de Mirzapur. L’actrice a laissé tomber une photo d’elle-même absorbée par les travaux de doublage de Mirazpur 3. Le thriller policier met en vedette Pankaj Tripathi à la tête des affaires. L’émission a connu un succès sur la plate-forme OTT. Rasika Dugal a interprété le rôle de Beena Tripathi, l’épouse de Kaleen Bhaiya de Pankaj Tripathi. Elle a été comblée d’éloges pour ses prouesses d’actrice exceptionnelles. Maintenant, Rasika a exhorté les fans à se préparer pour Mirzapur 3.

Rasika Dugal double pour Mirzapur 3

« Pirpared rahiyega » a sous-titré Rasika Dugal sur Instagram, partageant une photo d’elle du studio de doublage, portant des écouteurs. L’actrice était vêtue d’un avatar décontracté, enfilant une chemise blanche qu’elle a associée à une veste noire à rayures blanches et à un bas évasé. Rasika arborait une paire de lunettes, effectuant les travaux de doublage avec une concentration totale. Une rame de papiers et un micro étaient affichés devant elle. En plus de la photo, elle a également ajouté les hashtags #DubbingDays #Dubbing #MirzapurSeason3.

Vijay Varma doublage pour Mirzapur 3

Il y a à peine un jour, Vijay Varma a également publié une photo similaire de lui-même, travaillant sur le doublage de Mirzapur 3. « Dubbing kiye hain pirpared rahiye », a écrit l’acteur de Lust Stories 2, dans une histoire Instagram aujourd’hui disparue. Alors que le travail de post-production de Mirzapur 3 est actuellement en cours, la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Parcelle de Mirzapur

Mirzapur tourne autour de l’histoire du roi de Mirzapur, alias Kaleen Bhaiyya, et de Guddu et Bablu, les frères Pandit. Bien que les deux équipes entrent initialement dans un jeu de pouvoir pour régner sur le trône de Mirzapur, l’histoire change rapidement de vitesse et sert au public une histoire de corruption, de politique et d’affaires. La première saison de Mirzapur est sortie le 16 novembre 2018. Outre Rasika Duggal et Pankaj Tripathi, le casting étoilé de Mirzapour comprend Ali Fazal, Diveyendu, Shweta Tripathi et Vikrant Massey dans des rôles importants.

Rasika Dugal à Adhoura

Rasika Dugal a récemment fait la une des journaux pour avoir joué dans la série Web Adhura d’Amazon Prime Video. Le spectacle d’horreur a reçu beaucoup d’applaudissements de la part des téléspectateurs pour son histoire captivante et ses jumpscares. Il tourne autour d’un esprit malveillant chassant les victimes dans un pensionnat et aborde les thèmes de l’intimidation et des traumatismes de l’enfance.