Mirzapur 3 à Heeramandi ; découvrez la nouvelle série Web la plus excitante qui sortira sur OTT en 2023 [Watch Video]

Nouvelle websérie sortie sur OTT en 2023 : Maintenant que l’année 2023 est là, les fans attendent déjà de nouvelles webséries. Cette année, de nombreuses bonnes séries Web sont prévues pour nous tous. Parlons d’abord du combat de Guddu Bhaiya et Kaleen Bhaiya. Oui, cette année, nous pouvons assister à la troisième tranche de Mirzapur. Depuis l’annonce de la troisième saison de Mirzapur, les fans sont aux anges. Parlons ensuite de Heeramandi de Sanjay Leela Bhansali, après avoir travaillé avec Alia Bhatt l’année dernière. Maintenant, le réalisateur as est prêt à travailler avec Manisha Koirala et Jackie Shroff après Devdas (2002). Découvrez la nouvelle série Web la plus excitante à venir sur OTT en 2023. Regardez des vidéos de divertissement.