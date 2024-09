Mirvish.com : portefeuille numérique Mirvish

OÙ PUIS-JE TROUVER MES BILLETS ?

COMMENT PARTAGER MES BILLETS ?

Partagez vos billets en toute sécurité et facilement dans le nouveau portefeuille numérique Mirvish.

1. Localisez le(s) billet(s) que vous souhaitez transférer et appuyez sur PARTAGER.

2. Saisissez le nom du destinataire dans le champ nom et sélectionnez le(s) ticket(s) à PARTAGER et appuyez sur SUIVANT.

3. Appuyez sur CONFIRMER, puis sur PARTAGER AVEC VOTRE INVITÉ pour générer un lien d’accès à envoyer au destinataire via votre méthode préférée (par exemple, SMS, e-mail, applications de messagerie)

4. Appuyez sur J’AI TERMINÉ une fois le lien envoyé avec succès.

5. Une fois que votre invité accepte les billets, le partage est terminé et les billets sont sur son compte dans son portefeuille numérique Mirvish nouvellement créé.