Mirus Batavia célèbre son ouverture avec une cérémonie d’inauguration – Shaw Local

La Chambre de commerce de Batavia et Mirus Batavia ont célébré l’ouverture du restaurant avec une cérémonie d’inauguration à son emplacement du 15 E. Wilson Street.

Le maire Jeffery Schielke a présidé la célébration avec les propriétaires de Mirus, Melissa Monno et John Hammel. Le directeur général Ryan Shaver, le chef Rick Kaniuga et le sous-chef Wayne Schaible ont également représenté le restaurant et ont été rejoints par des membres de la Chambre de commerce de Batavia et un certain nombre de responsables de Batavia.

Mirus Batavia est un restaurant de petites assiettes d’inspiration mondiale qui tire son nom d’un mot latin signifiant merveilleux, selon un communiqué de presse de la Chambre Batavia.

Les heures d’ouverture sont de 16 h à 21 h du mercredi au samedi et de 16 h à 20 h le dimanche.

Pour en savoir plus sur Mirus ou faire une réservation, visitez mirusbatavia.com ou appelez le 630-326-9669.