Joe Wicks nous a gardés en forme depuis son salon et Sophie Ellis-Bextor a atténué l’ennui du verrouillage en préparant une magie de danse disco dans sa cuisine.

Parmi les autres stars de 2020, mentionnons Emma Corrin, éblouissante dans le rôle de la princesse Diana dans la saison 4 de The Crown de Netflix.

Et tout le monde parlait des singeries scandaleuses du gardien de zoo Joe Exotic en tant que Tiger King.

Mais alors que nous entrons dans une nouvelle année, qui seront les étoiles montantes pour nous remonter le moral en 2021?

Nous regardons le monde de la télévision, du cinéma, de la littérature, de la comédie, de la musique, du sport et de la cuisine pour trouver 10 des visages qui iront dans des endroits cette année.

Sky Brown – Skateboarder







(Image: PA)



La sensation du skate n’aurait que 12 ans si les Jeux Olympiques s’étaient déroulés l’été dernier.

Le retard de Covid lui a donc au moins donné le temps de faire ses preuves sur la scène mondiale, de gagner une place dans l’équipe GB – et de se remettre d’un horrible accident.

L’adolescent anglo-japonais – qui a remporté l’émission de télévision américaine Dancing with the Stars: Juniors – est le plus jeune skateur professionnel au monde.

Elle n’a pas d’entraîneur et regarde des vidéos YouTube pour obtenir des conseils.

Mais les choses semblaient sérieuses après une chute en mai dernier lorsqu’elle s’est fracturée le crâne et s’est cassé le poignet et la main gauche.

Sky a été transportée à l’hôpital et son père a dit qu’elle avait «de la chance d’être en vie».

Mais elle sera prête pour Tokyo cet été – lorsque le skateboard fera ses débuts en tant qu’événement.

Alfie Templeman – Chanteur / auteur-compositeur







(Image: Redferns)



Alfie est un jeune homme talentueux. Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur, il a commencé à faire ses propres CD à l’âge de 10 ans et à enregistrer et sortir des démos à l’âge de 13 ans.

Il a fait son premier EP Like An Animal dans sa chambre après l’école. À seulement 17 ans, le jeune homme de Carlton, dans le Bedfordshire, est arrivé en tête de la liste d’Amazon Music «Ones to Watch 2021».

Son single Shady sort bientôt et il est désigné comme une future star dans deux autres listes faisant autorité – le BBC Sound of 2021 et Artists to Watch de Vevo DSCVR.

Aitch – Rappeur







(Image: PA)



Harrison Armstrong, mieux connu sous le nom d’Aitch, est un rappeur et auteur-compositeur de 21 ans de Manchester.

Son succès dans les charts l’a attiré l’attention de Stormzy, qui l’a invité à collaborer. Aitch a été nominé pour le meilleur nouveau venu aux Brit Awards 2020, mais a perdu face à Lewis Capaldi. Mais des succès comme Rain l’ont aidé à décrocher le meilleur nouveau venu aux MOBO.

De l’année à venir, il déclare: «Gardez les yeux ouverts, 2021 sera l’une des plus folles.»

Jordan Brookes – Bande dessinée stand-up







(Image: Echo du sud du Pays de Galles)



Jordan Brookes, un employé du centre d’appels, a remporté le Edinburgh Comedy Award en 2019 et il semblait certain de le propulser vers une célébrité rapide.

Une série de concerts au Soho Theatre de Londres a suivi au début de 2020 – jusqu’à ce que Covid mette son ascension fulgurante en attente. Jordan, de Surrey, a combattu la dépression dans la vingtaine.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, l’homme surnommé la bande dessinée des comédiens se dit plus heureux que jamais et impatient d’y aller.

Freya Anderson – nageuse olympique







(Image: Getty)



Considéré comme la prochaine grande nouveauté de la natation britannique, le joueur de 19 ans de Birkenhead, dans le Merseyside, est chaudement pressé pour une médaille aux Jeux de Tokyo cet été.

Freya a remporté deux médailles d’or et deux bronzes aux Championnats de l’Euro et deux bronzes des Jeux du Commonwealth. Elle a été nominée pour la BBC Young Sports Personality of the Year.

Fière boursière Sky Sports, l’athlète de 6 pieds 3 pouces semble destinée à réaliser ses grandes ambitions.

Phoebe Dynevor – actrice de télévision







(Image: Netflix)



Mum Sally est une légende du savon comme Sally Metcalfe de Coronation Street – et Phoebe Dynevor se fait également un nom.

L’actrice de 25 ans a fait ses débuts dans des spectacles, notamment le drame scolaire Waterloo Road.

Maintenant, elle joue le rôle principal de Daphné Bridgerton dans le drame costumé à gros budget de Netflix Bridgerton.

La série en huit parties lancée le jour de Noël promet un scandale, des ébats et beaucoup de potins.

Edwin Kuk – Chef









Avec un nom comme Kuk, il n’est peut-être pas surprenant qu’Edwin se déplace dans la cuisine …

À 22 ans, le sous-chef junior du restaurant The Art School est devenu le premier cuisinier de Liverpool à remporter le prix du jeune chef national de l’année.

Edwin, né à Hong Kong – qui a suivi une formation au City of Liverpool College – a découvert son amour de la nourriture lorsqu’il était enfant en voyageant à travers l’Asie avec sa famille. Ses influences incluent Gordon Ramsay, un autre ancien lauréat du prix Young Chef, et les Roux Brothers.

Edwin a remporté le prix North West Young Chef of the Year en 2019 et, après avoir participé au concours national, a profité du temps libre dû à Covid pour perfectionner ses compétences.

Il cherche un choux-in pour le succès culinaire cette année.

Lashana Lynch – Star de cinéma







(Image: Getty)



Le nom est Lynch … Lashana Lynch … et 2021 pourrait bien être son année pour briller.

Cette actrice a fait ses armes dans The Bill, Silent Witness and Doctors.

Elle attend maintenant avec impatience la sortie du film Bond No Time to Die – qui la voit jouer aux côtés de Daniel Craig lors de sa dernière sortie en 007.

L’ancienne élève de l’école de théâtre Sylvia Young, âgée de 33 ans, a eu sa pause dans le film en jouant la pilote de chasse Maria Rambeau dans le film de super-héros 2019 Captain Marvel.

Mais son rôle de Bond – en tant qu’espionne du MI6 Nomi – devrait la catapulter à un tout autre niveau.

Ashley Audrain – Auteur pour la première fois









La maman de 38 ans a été forcée d’abandonner sa carrière de publiciste lorsque son plus jeune enfant a eu une crise de santé.

Ashley s’est plutôt tournée vers l’écriture pour qu’elle puisse être à la maison … et cela a porté ses fruits.

Son roman The Push devrait être LE livre à lire cette année. Il est décrit comme un conte à suspense psychologique terrifiant de la maternité et de la nature par rapport à l’éducation.

Le livre est déjà un succès international, avec 17 contrats de traduction.

Il est publié au Royaume-Uni le 7 janvier dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1 million de livres sterling.

Giovanna Fletcher – présentatrice TV







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Avec la star de McFly Tom Fletcher comme mari, la mère de trois enfants, Gi, construisait tranquillement une suite avec son podcast Happy Mum, Happy Baby.

Puis elle a remporté une interview avec l’épouse du prince William, Kate Middleton – et boum! La renommée est venue un appel. À la fin de 2020, Gi, 35 ans, était reine de la jungle et elle semble prête à encaisser gros cette année.

La gagnante de I’m A Celeb ne s’est tournée vers les blogs qu’après l’arrêt de sa carrière d’actrice.

Avec les offres qui arrivent, elle co-animera l’émission CBeebies The Toddler Club At Home.

Et ITV a 10 spectacles possibles alignés et un accord réputé à sept chiffres pour la femme surnommée «la prochaine Davina McCall».