Mirra Andreeva réalise un miracle du tennis chez les adolescentes après l’autre

Mirra Andreeva s’est présentée au tennis au milieu de la saison dernière, comme le petit nouveau de l’école dont le père ou la mère vient d’être muté à la succursale locale.

Un jour, personne n’avait jamais entendu parler d’elle, le lendemain, on ne parle que d’elle. C’est ainsi qu’Andreeva, qui, à 16 ans et une semaine après le début de sa première année de lycée en ligne et se plaignant déjà des devoirs, prend en main cet Open d’Australie. Elle réalise un autre miracle tous les deux jours, puis en parle avec autant de sophistication, d’autodérision, d’humour et de sarcasme dans sa troisième langue (le russe et le français sont un et deux) mieux que beaucoup de gens ne le peuvent dans leur première.

L’autre jour, Andreeva a battu Ons Jabeur, triple finaliste du Grand Chelem et son idole féminine du tennis, jouant un tennis presque parfait en route vers une victoire 6-0, 6-2 à la Rod Laver Arena, le même court où elle a perdu. la finale junior ici l’année dernière.

Vendredi, Andreeva a réussi un autre type de miracle. Elle a rebondi après avoir perdu le premier set contre Diane Parry 6-1 pour égaliser, puis est sortie d’un trou de 5-1 dans le troisième set, a sauvé deux balles de match, a pris l’avantage 6-5, puis n’a pas réussi à servir le match mais s’est rapidement rétabli pour faire exploser Parry dans le bris d’égalité décisif 10-5.

Elle a attrapé son visage, cachant une sorte de sourire embarrassé, puis a commencé à sortir des bracelets de son sac et à les jeter à la foule australienne ravie qui est tombée sous tous ses charmes la semaine dernière.

Une heure plus tard, elle était de retour sur terre, les pieds fermement ancrés sur le sol, ou autant qu’on pouvait lui donner sa fusée sous les projecteurs du jeu qu’elle aime tant, et peu impressionnée par ses réalisations jusqu’à présent.

“Peut-être si je gagne un Grand Chelem”, a déclaré Andreeva avec un sourire ironique à une poignée d’adultes doublement et triplant son âge. “Je dois gagner encore trois matches et c’est vraiment difficile de gagner sept matches d’affilée.”

Andreeva a beaucoup en commun avec d’autres adolescentes, juste avec une saveur tennistique dans les habitudes de la jeunesse.

À la fin de chaque journée, elle éteint les lumières de sa chambre et discute avec elle-même de ce qui s’est passé.

Elle regarde beaucoup de vidéos sur son ordinateur et son téléphone, mais il s’agit souvent d’un vieux match de tennis. Elle connaît très bien les plus grands succès de Martina Hingis, la prodige suisse dont le jeu de fond de court fluide et puissant est souvent comparé au sien.

Elle reluque son idole. Il se trouve qu’il s’agit d’un homme marié de 36 ans, père de quatre enfants, aux cheveux dégarnis et aux hanches métalliques, nommé Andy Murray. Après sa victoire vendredi, il a vanté sa force mentale sur X, anciennement Twitter, suggérant qu’elle doit son succès à la façon dont elle peut être dure avec elle-même, même si dans le passé, cela ne lui a pas si bien servi. Nous en reparlerons dans un instant.

Pour Andreeva, c’était tout.

“Honnêtement, je ne pensais pas vraiment qu’il regarderait un match, puis après avoir tweeté, il commenterait quelque chose”, a-t-elle déclaré. «Je vais essayer de l’imprimer d’une manière ou d’une autre. Je ne sais pas, je vais le mettre dans un cadre. Je l’emporterai partout avec moi. Je vais peut-être le mettre au mur pour pouvoir le voir tous les jours.

Sur le terrain, Andreeva est confrontée à une série de contradictions séduisantes. Elle ne semble pas si rapide, mais d’une manière ou d’une autre, elle a toujours les pieds derrière le ballon. Elle ne semble pas balancer si fort, mais elle peut faire exploser la balle de ses cordes. Dans les moments les plus cruciaux de vendredi, elle était calme alors que Parry sombrait dans la panique, même si, selon Andreeva, ce n’est pas exactement ce qu’elle ressentait dans son cerveau.

Andreeva a réussi un superbe retour pour battre Parry (Robert Prange/Getty Images)

Elle a dit qu’elle se sentait plutôt en confiance après avoir écrasé Parry au deuxième set. Elle avait remporté cinq matchs consécutifs, réalisé plusieurs breaks de service et avait juste besoin de continuer à faire ce qu’elle faisait.

Ensuite, elle a perdu son propre service, a raté ses chances de revenir au service à 2-0 et avant de s’en rendre compte, elle était menée 5-1. Elle a regardé le tableau d’affichage et a noté l’absurdité d’un match qui pourrait se terminer 6-1, 1-6, 6-1, alors elle s’est donné pour mission de gagner un match, pour qu’au moins le score du set final soit de 6. -2.

Menée à 5-2 sur la balle de match, elle s’est précipitée vers le filet et a pensé : « Suis-je folle ? Je vais au filet sur une balle de match ? Mais ensuite Parry a raté son coup.

A 5-3, elle sentit son adrénaline monter et une fois de plus elle avait très envie de gagner. Elle a obtenu deux points rapides sur le service de Parry, mais les a ensuite rendus sur des retours manqués. Sa voix intérieure lui disait : « Mon Dieu, d’accord, c’est tout. »

Les deux « points fous » suivants étaient un flou de course et de balancement. Lorsqu’elle les a remportés, elle savait qu’elle avait l’avantage mental, que l’énergie la traversait et s’écoulait de Parry. Même si elle n’a pas pu servir le match à 6-5, elle savait toujours qu’elle était revenue si loin et que Parry avait tout laissé échapper.

“C’était comme, OK, six en tout, je ne pensais pas que c’était ça”, a-t-elle déclaré. “Je savais déjà que je gagnerais, mais je dois tout faire pour cela.”

Les liens d’Andreeva avec l’Open d’Australie sont profonds. Passionnée de tennis, elle aime revoir d’anciens matchs pendant ses temps libres et la finale de 2017 entre Roger Federer et Rafael Nadal est l’une des favorites. Mais en réalité, les liens ont commencé deux ans avant sa naissance, lorsque sa mère, Raisa, est devenue accro au sport en regardant Marat Safin remporter le titre en simple messieurs en 2005. Quelques années plus tard, elle emmenait la sœur aînée de Mirra, Ericka, qui est également maintenant un professionnel, en cours, avec Mirra à ses côtés.

C’était dans Krasnoïarsk, une ville froide d’un million d’habitants en Sibérie, en plein milieu du plus grand pays du monde – pas vraiment le paradis du tennis. Lorsque les filles ont commencé à s’épanouir sur le terrain, Raisa les a transférées à Sotchi, au bord de la mer Noire, un endroit beaucoup plus chaud et le vivier de Maria Sharapova, puis à Cannes, en France. Là, ils se sont inscrits dans une académie de tennis. C’est toujours leur base. Un recruteur IMG l’a trouvée alors qu’elle était une jeune fille de 12 ans, de petite taille et décousue, et a appelé le quartier général.

Elle a fait irruption sur la scène à l’Open de Madrid l’année dernière quand, à seulement 15 ans, elle est devenue l’une des plus jeunes joueuses à battre un adversaire du top 20, renversant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Puis elle a récidivé lors du match suivant, battant la Polonaise Magda Linette, qui avait le double de son âge.

Elle a remporté cinq matchs à Roland-Garros, éliminatoires compris, et deux à Wimbledon, sa première grande compétition sur gazon, avant que sa tête d’adolescente ne surgisse et ne condamne ses défaites – une balle envoyée dans la foule à Paris, une raquette peut-être lancée à Wimbledon. cela lui a coûté un point clé. Elle a juré de l’avoir laissé tomber et de ne pas l’avoir jeté.

À l’US Open, elle a rencontré Coco Gauff en forme au deuxième tour et a été battue haut la main au deuxième tour.

Depuis, elle s’est séparée de son entraîneur, Jean-René Lisnardl’ancien pro monégasque, et fait appel à un entraîneur intérimaire, Kirill Krioukov, un Russe qui a travaillé avec Andreeva et sa sœur lorsqu’elles étaient plus jeunes.

Elle essaie d’équilibrer les problèmes académiques de la vie au lycée sans les avantages sociaux, une dynamique qui ne s’avère pas toujours aussi géniale. Grandir comme un phénomène adolescent n’est pas pour tout le monde.

Pour l’instant, ce n’est pas un problème, pas tant qu’elle prend possession de Melbourne Park et entame la deuxième semaine d’un Grand Chelem pour la deuxième fois en sept mois. Cette vie lui va très bien.

“J’aime être ici », a-t-elle déclaré, ne parlant pas seulement de l’Australie. «J’aime voyager partout dans le monde. Je suis d’accord avec ce qui se passe.

(Photo du haut : Robert Prange/Getty Images)