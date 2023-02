Miroslav Ciro Blazevic, qui a emmené la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1998, est décédé à l’âge de 87 ans

Miroslav “Ciro” Blazevic, qui a entraîné l’équipe nationale de football croate jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 1998 en France, est décédé. Il avait 87 ans.

Sa famille et ses amis ont déclaré que Blazevic était décédé mercredi dans un hôpital de Zagreb après une longue bataille contre le cancer de la prostate.

“L’entraîneur de tous les entraîneurs”, comme on l’appelait dans son pays d’origine, la Croatie, a dirigé quatre équipes nationales et plusieurs clubs nationaux et étrangers au cours de sa carrière.

Né dans une famille catholique à Travnik, en Bosnie-Herzégovine, Blazevic était un joueur moyen. Sa carrière d’entraîneur réussie a commencé dans les années 1960, au même endroit où ses jours de jeu se sont terminés – au club suisse de Vevey.

Blazevic a également dirigé les équipes nationales d’Iran, de Bosnie-Herzégovine et de Suisse. Parmi les clubs qu’il a entraînés figuraient le Dinamo Zagreb, Nantes, Grasshopper Zurich, Sion, Shanghai Shenhua, le PAOK Thessalonique et Hajduk Split.

L’apogée de sa carrière d’entraîneur est survenue lors de la Coupe du monde 1998 en France lorsque la Croatie a terminé à la troisième place quelques années seulement après avoir émergé de l’éclatement sanglant de l’ex-Yougoslavie.

“Tout le pays était fier, mais j’étais triste”, a récemment déclaré Blazevic à propos du succès de 1998. “Si j’avais eu l’expérience que j’ai maintenant, nous aurions été champions du monde.”

Il a conquis les foules en France en portant une casquette de policier sur le banc en l’honneur d’un officier français mis dans le coma par des hooligans allemands au début du tournoi.

Personnage public coloré, Blazevic – qui était connu dans les années 1980 pour toujours porter une écharpe blanche en public – a également eu un passage en politique en se présentant sans succès à la présidence croate lors d’une élection de 2005 lorsqu’il a remporté moins de 1% des voix.

“Certaines personnalités de la haute politique m’ont persuadé de me présenter à la présidence car ils sont sûrs que je pourrais gagner”, a déclaré à l’époque Blazevic, un farouche sympathisant de droite.

“En ce qui concerne les 10 000 signatures nécessaires pour approuver ma candidature, je pourrais les collecter simplement en me présentant à n’importe quel match de football et en demandant aux fans de signer leur nom.”

Il devait fêter ses 88 ans jeudi.

