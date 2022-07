“Miroir magique”: une image cachée révélée par le reflet d’un artefact vieux de plusieurs siècles au musée d’art de Cincinnati

Écrit par Oscar Holland, CNN

Parmi les milliers de trésors de la collection d’art d’Asie de l’Est du musée d’art de Cincinnati, un petit miroir en bronze datant du 15e ou 16e siècle semblait toujours plutôt banal.

Exposée pour la dernière fois en 2017, elle avait passé une grande partie des décennies précédentes dans un entrepôt, où elle était assise sur une étagère de l’arrière-boutique aux côtés d’autres objets exclus de l’exposition publique.

Mais l’artefact avait un secret caché à la vue de tous.

Alors qu’il effectuait des recherches sur les soi-disant « miroirs magiques » – des miroirs anciens rares qui, sous certaines lumières, révèlent des images ou des motifs cachés sur leurs surfaces réfléchissantes – le conservateur du musée de l’art d’Asie de l’Est, Hou-mei Sung, a vu quelque chose ressemblant aux exemples de Japon de l’époque Edo.

Le miroir, qui remonte au XVe ou XVIe siècle, aurait probablement été accroché dans un temple ou une maison noble. Le crédit: Rob Deslongchamps/Musée d’art de Cincinnati

L’objet entreposé à Cincinnati, dans l’Ohio, était plus petit que ceux conservés dans les musées de Tokyo, Shanghai et New York. Il comportait également un style d’écriture chinoise plus complexe. Pourtant, Sung a rappelé qu’il y avait quelque chose de “très similaire” à ce sujet.

Ainsi, au printemps dernier, elle a visité les réserves du musée accompagnée d’un expert en conservation.

“Je lui ai demandé de faire briller une lumière forte et concentrée sur le miroir”, a déclaré Sung lors d’un appel vidéo depuis Cincinnati. “Alors, elle a utilisé son téléphone portable (lampe de poche) et ça a marché.”

Sur le mur devant eux se trouvait l’apparence d’une texture dans la lumière réfléchie – pas une image distincte, mais suffisante pour justifier une enquête plus approfondie. Suite à des expériences utilisant des lumières plus puissantes et focalisées, le miroir a finalement révélé l’image d’un Bouddha, des rayons de lumière émanant de sa forme assise. L’inscription au dos du miroir précise qui était représenté : Amitabha, une figure importante dans diverses écoles du bouddhisme d’Asie de l’Est.

Un gros plan de l’image réfléchie, qui représente des rayons de lumière émanant de la figure d’un bouddha. Le crédit: Rob Deslongchamps/Musée d’art de Cincinnati

Cette découverte fait du musée l’une des rares institutions au monde à posséder un miroir magique, selon Sung. Le conservateur n’en connaît que trois autres en possession de rares objets sur le thème du bouddhisme, dont le Metropolitan Museum of Art de New York.

“Nous étions tellement excités”, a déclaré Sung.

Mystère en cours

Avant l’invention des miroirs en verre d’aujourd’hui, des gens de cultures du monde entier regardaient le bronze poli, de l’Égypte ancienne à la vallée de l’Indus. L’art ancien des miroirs magiques chinois a été développé pour la première fois sous la dynastie Han, il y a environ 2 000 ans, bien qu’ils aient également été fabriqués plus tard au Japon.

Pour créer l’effet mystérieux, les artisans ont commencé par mouler des images, des mots ou des motifs sur un côté d’une plaque de bronze. Les scientifiques pensent qu’ils ont ensuite gratté et gratté la surface lisse de l’autre côté, avant de la polir jusqu’à ce qu’elle devienne réfléchissante comme un miroir conventionnel. Parce que la plaque était d’épaisseur variable, en raison de la conception en relief, le processus a créé de très légers changements de courbure sur le côté miroir apparemment vierge. Une substance à base de mercure a ensuite été utilisée pour créer des contraintes de surface supplémentaires qui étaient invisibles à l’œil nu mais correspondaient aux motifs élaborés au dos, selon un article du journal Courrier de l’UNESCO.

Lorsque la lumière du soleil frappe la surface réfléchissante d’une certaine manière, une image cachée – correspondant au dessin au dos – est révélée, donnant l’illusion que la lumière passe à travers le miroir. Pour cette raison, ils sont connus en chinois sous le nom de miroirs “transparents” ou “à pénétration de lumière”. (Dans le cas de la découverte du musée d’art de Cincinnati, cependant, une deuxième plaque de métal a probablement été soudée à l’arrière, laissant le Bouddha original en relief caché à l’intérieur.)

Une deuxième plaque de bronze, marquée du nom du Bouddha Amitabha, aurait été soudée à l’arrière, cachant l’image du Bouddha. Le crédit: Rob Deslongchamps/Musée d’art de Cincinnati

Les miroirs ont déconcerté les scientifiques occidentaux qui les ont rencontrés au 19e siècle. Et bien que leur optique soit désormais largement comprise, Sung a déclaré que les experts ne savaient toujours pas précisément comment les artisans travaillaient le métal.

“Peu importe ce que vous pouvez expliquer théoriquement, tout dépend du maître qui polit la surface, ce qui est extrêmement difficile”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi ils sont si rares.”

Mesurant environ 8,5 pouces de diamètre, le miroir du musée était probablement utilisé comme ornement religieux et peut avoir été accroché dans un temple ou une maison noble. Le musée n’a pas encore déchiffré s’il est originaire de Chine ou du Japon, bien que Sung pense qu’il s’agit très probablement du premier.

L’objet a été enregistré pour la première fois dans la collection d’art asiatique du musée en 1961, bien que le conservateur pense qu’il a peut-être été acquis bien avant cette date. Elle soupçonne également que d’autres institutions et collectionneurs sont en possession de miroirs magiques sans s’en rendre compte.

“J’ai trouvé beaucoup de choses dans les enchères en ligne qui ont un design similaire au nôtre, mais (les listes d’enchères) ne disent jamais qu’elles sont des miroirs magiques”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Je pense qu’il pourrait y avoir des miroirs là-bas que les gens n’utilisent pas”. Je ne sais même pas qu’ils sont magiques.”

Le miroir sera exposé au Cincinnati Art Museum à partir du 23 juillet.