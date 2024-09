Miro demande sa libération de l’AEW, les détails révélés

AEW



L’ancien champion de TNT Miro, qui a été absent d’AEW TV pendant toute l’année 2024 jusqu’à présent, a demandé sa libération de la société.

La dernière fois que Miro était en action, c’était lors du pay-per-view Worlds End, le 30 décembre, où il a remporté une victoire contre Andrade El Idolo.

Depuis lors, il passe du temps en Bulgarie et n’est pas apparu pour l’AEW.

Maintenant, Sélection combative rapporte que Miro a demandé sa libération.

Le rapport note que Miro a été mis à l’écart « plus longtemps que prévu » après ce match contre Andrade, mais il est en bonne santé depuis « un certain temps ».

On dit que lui et la société n’ont pas réussi à se mettre « sur la même longueur d’onde sur le plan créatif », et c’était un phénomène courant au cours des deux dernières années. On a dit qu’il y avait eu une « réflexion » sur la possibilité de l’inclure dans le match All In London Casino Gauntlet, et il avait proposé de travailler avec Jon Moxley plus tôt dans l’année.

Il gagne « dans les sept chiffres » sur son contrat actuel et aurait signé une prolongation de contrat de quatre ans vers le printemps 2022, il est donc sous contrat jusqu’au printemps 2026 environ.

On ne sait pas à ce stade si la libération a été/sera accordée, ni s’il y a un intérêt de la WWE.

En comptant son temps dans le développement, il était avec la WWE pendant environ 10 ans sous le nom de Rusev (à l’origine Alexander Rusev).

Il était l’un des nombreux noms publiés par la WWE en 2020, rejoignant l’AEW quelques mois plus tard.

Nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle mise à jour sur le statut AEW de Miro.

