Miro demande la libération de l’AEW, mettant fin à une série de quatre ans sans incident

Le passage de Miro à l’All Elite Wrestling (AEW) semble toucher à sa fin, couronnant une série largement décevante. La puissante société bulgare a rejoint l’AEW en septembre 2020, au milieu d’une grande fanfare. La jeune entreprise de Tony Khan avait acquis sa réputation d’être une opportunité pour les talents mécontents de la WWE de relancer leur carrière et de profiter d’une plus grande liberté créative.

Quatre ans plus tard, et après avoir passé une grande partie de son temps hors de la télévision, Sélection combative Selon certaines informations, Miro aurait officiellement demandé sa libération de l’AEW. Les différences créatives ont été un problème important ces dernières années.

Un début prometteur qui a fait long feu

Miro est devenu « All Elite » au cours de la première année de Dynamite de l’AEWoù il a été présenté comme le « témoin » de Kip Sabian. Il a fini par abandonner son image de « gamer bro » pour un personnage plus sérieux et est né sous le nom de The Redeemer. Il a été un champion TNT dominant pendant 140 jours, jusqu’à ce qu’il soit détrôné par Sammy Guevara. Malheureusement, cette défaite a eu un effet dévastateur sur la carrière de Miro.

Prolongation de contrat en cas d’absence

Alors que le contrat initial de Miro avec l’AEW devait expirer au printemps 2022, il a signé une prolongation de quatre ans à cette époque, ce qui aurait pu le garder à bord pendant deux ans de plus. CombatifMiro a un contrat lucratif à sept chiffres, bien qu’il n’ait disputé que 11 matchs depuis décembre 2021 (et aucun cette année).

Bien que Miro ait été mis à l’écart par une blessure, des rapports suggèrent qu’il est en bonne santé depuis un certain temps. Miro a parlé avec les responsables de l’AEW plus tôt cette année pour obtenir un match avec Jon Moxley, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Certains ont vu le match du Casino Gauntlet à Tous en jeu : Londres 2024 comme une chance de remettre Miro dans le coup sur une grande scène, mais à la place, c’est Ricochet, un autre ancien de la WWE, qui a été la grande surprise.

Un mandat décevant à l’AEW

Le passage de Miro à l’AEW a été un échec, malgré l’enthousiasme des fans de catch de voir jusqu’où il irait dans un nouvel environnement. Miro a eu de bons matchs et des moments amusants au cours des dernières années (voir ci-dessous), mais nous sommes optimistes, le meilleur reste à venir.

