Miro demande à être libéré de l’AEW

L’histoire de « The Redeemer » dans All Elite Wrestling pourrait être terminée, car Miro aurait demandé à être libéré de l’AEW.

Des rapports ont fait surface cette semaine concernant le statut AEW de Miro, qui a été hors service de la société, son dernier match ayant eu lieu à AEW Wrestle Dream 2023.

Miro a fini par être mis à l’écart plus longtemps que prévu après ce match, mais il semblerait qu’il soit en bonne santé et prêt à jouer depuis un certain temps maintenant.

Comme si cela ne suffisait pas, Miro n’a disputé que sept matchs pour l’AEW en 2023 et n’a disputé qu’un total de 11 matchs pour la promotion depuis décembre 2021.

Selon une source, il y avait eu une réflexion interne pour utiliser Miro comme participant surprise au match Casino Gauntlet lors du pay-per-view AEW All In: London 2024 au stade de Wembley en août, mais évidemment, cela n’a jamais eu lieu.

Il y a également eu des propositions plus tôt dans l’année pour un programme avec Jon Moxley qui n’a jamais abouti.

On ne sait pas encore si Miro a été libéré de la part de l’AEW. On ne sait pas non plus à l’heure actuelle si la WWE souhaite faire revenir Miro dans la société sous la forme de son ancien personnage, Rusev.

Le contrat de Miro avec AEW en septembre 2020 devait expirer au printemps 2022, mais il a fini par signer une prolongation de quatre ans à cette époque, de sorte qu’il pouvait toujours être contractuellement lié à la promotion jusqu’au printemps 2026.

Nous vous tiendrons au courant dès que des détails supplémentaires apparaîtront concernant l’avenir de « The Redeemer » Miro.

(H/T: Sélection combative)