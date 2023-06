Miriam Margolyes de Harry Potter pose nue pour British Vogue : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Walker

Harry Potter actrice Miriam Margolyes a tout enlevé au nom de la fierté ! La beauté britannique de 82 ans, qui a joué le professeur Pomona Sprout dans la célèbre franchise cinématographique, a posé nue pour le numéro de la fierté 2023 de Vogue britannique. Ne berçant que son costume d’anniversaire, Miriam a souri timidement derrière une table pleine de pâtisseries anglaises, comme on le voit ci-dessous.

Miriam a également volé la vedette dans quelques autres photographies exceptionnelles où elle a pu essayer un assortiment de vêtements. Mais malgré son attitude « sans retenue » avec la pose, l’actrice a été la première à admettre qu’elle est un modèle improbable pour un tournage de couverture. « Je déteste les gros seins [and I have] un ventre tombant, de petites pattes tordues. Je ne suis pas ravi de ça. Mais vous en tirez le meilleur parti. Vous devez. Vous faites de votre mieux », a-t-elle expliqué. Elle s’est également donnée un peu de crédit en ajoutant: « J’aime mon visage, je pense que mon visage est gentil et chaleureux et ouvert et souriant. »

Ce visage et cette honnêteté ont fait de Miriam un « élément culturel » de l’industrie britannique du divertissement. Et elle a atteint ce rang en tant que fière membre de la communauté LGBTQ +, en sortant lesbienne en 1966. « Je n’ai jamais eu honte d’être gay ou quoi que ce soit de vraiment », a-t-elle déclaré au point de vente. « Je savais que ce n’était pas criminel parce que c’était moi. Je ne pouvais pas être criminel. Elle a ajouté, cependant, que ses parents avaient un peu de mal avec le fait. « Cela leur a fait mal et je ne veux pas blesser les gens », a déclaré Miriam.

Pendant ce temps, la star de « Miss Fisher’s Murder Mysteries » est avec sa compagne, Heather, depuis 54 ans ! Ils se sont rencontrés sur le plateau d’un drame radiophonique de la BBC et le reste appartient à l’histoire. « Nous avons pu mener nos vies sans les diminuer », a révélé Miriam. « Je ne voulais pas qu’elle ait à renoncer à quoi que ce soit. Et je ne voulais rien lâcher. Je voulais mon gâteau et je voulais le manger aussi. Et jusqu’à présent, cela a fonctionné.

La ravissante star a également parlé de son dernier projet : un deuxième livre. « Je l’écris parce que je suis payée », a déclaré Miriam avec hilarité Vogue britannique. « Je ne m’attendais pas du tout à écrire quoi que ce soit et je ne m’attendais certainement pas à ce que le premier livre que j’écrive soit un best-seller. Alors, ils m’ont demandé de le refaire et c’est beaucoup d’argent. Elle a ajouté: « Plus que quiconque ne le pensait. C’est de l’argent sérieux. Je n’ai gagné ça qu’une seule fois sur un film.

