Mire Lee transforme la salle des turbines de la Tate Modern en usine de sculptures ressemblant à de la peau

Commission Hyundai : Mire Lee : blessure ouverte

Tate Moderne dévoile aujourd’hui une nouvelle sculpture à grande échelle installation par l’artiste Mire Lee, qui réinvente le Turbine Hall comme l’intérieur d’un corps, le transformant en une usine étrange et fantastique. Mélangeant son intérêt pour les systèmes mécaniques rigides et les formes organiques douces avec l’histoire industrielle de l’architecture de la Tate Modern, l’œuvre considère l’impact émotionnel et physique de la vie dans un monde affecté par la précarité et le déclin. En tant que première présentation majeure du travail de l’artiste au Royaume-Uni, l’installation voit Lee explorer la tension entre la beauté et le grotesque à une échelle inégalée. C’est la neuvième édition Hyundai Commission pour atterrir à la Tate.



Commission Hyundai: Mire Lee : Plaie ouverte, vue iInstallation | image © Tate (Lucy Green)

suspendre des « peaux » à des chaînes métalliques

Commission Hyundai : Mire Lee : Open Wound, réalise le Turbine Hall comme un chantier de construction, le remplissant de sculptures en tissu membraneux. artiste appelé « peaux », suspendu au plafond par 54 chaînes métalliques. À l’extrémité est du salleune turbine de sept mètres de long est suspendue à l’une des grues d’origine du bâtiment, spécialement remise en service pour cette installation. Ce dispositif mécanique motorisé est un clin d’œil aux turbines éponymes alimentées au charbon et au mazout qui occupaient autrefois le cœur de la Tate Modern pendant l’ancienne vie du bâtiment sous le nom de Bankside Power Station. Lee réveille le passé industriel du bâtiment en retirant le revêtement du pont Turbine Hall pour offrir un aperçu de son fonctionnement interne.



Commission Hyundai : Mire Lee : plaie ouverte, vue d’installation | image © Tate (Larina Fernandes)

la dualité de la régénération et de la décomposition

Le nouveau travail se penche également sur la dualité de la régénération et de la décomposition. Tournant lentement, la turbine industrielle revêt des qualités étonnamment humaines, pompant un liquide visqueux rose foncé à travers des tubes de silicone pendants en forme de veine, collectant dans un grand plateau incliné en dessous. Ici, des sculptures en tissu fabriquées à partir de treillis de construction et de barres d’armature en acier pliées sont suspendues, absorbant le liquide pour former de nouvelles sculptures en « peau ». Les techniciens les transportent sur des séchoirs, un processus qui semble à la fois artisanal et évocateur d’une chaîne de production industrielle.

Une fois sèches, les peaux sont hissées sur des chaînes suspendues au plafond, évoquant les systèmes de poulies utilisés dans les vestiaires des mineurs de charbon pour sécher les uniformes et garder les vêtements propres, un espace liminal entre leur travail et leur vie personnelle. Évocatrice d’anatomie, la peau parle de vulnérabilité, de nécessité de soins et de contact humain, et de production de nouveaux corps et identités. Tout au long du mandat de la commission, le nombre de nouvelles enveloppes suspendues augmentera, créant l’impression que le bâtiment « se défait » de plus en plus au fil du temps.



Commission Hyundai : Mire Lee : Plaie ouverte, installation Vue | image © Tate (Lucy Green)

La matérialité est au cœur de la pratique de Lee, et elle exploite les qualités viscérales de ses sculptures et installations pour générer des réactions émotionnelles. Utilisant son langage visuel distinct qui crée des formes organiques et charnues à partir de matériaux industriels, Hyundai Commission : Mire Lee : Open Wound présente un monde de contrastes et de seuils : humain et machine, doux et dur, intérieur et extérieur, individuel et collectif. L’installation est destinée à avoir un effet déstabilisant sur le spectateur, évoquant une gamme d’émotions contradictoires, notamment des sentiments de tendresse et d’empathie, ainsi que de la mélancolie, de la crainte et du dégoût. En engageant les sens au niveau corporel, Lee considère nos peurs, nos vulnérabilités, nos espoirs et nos désirs alors que nous sommes ensemble au bord d’un avenir incertain.



Commission Hyundai : Mire Lee : Plaie ouverte, installation Vue | image © Tate (Lucy Green)

Née en Corée du Sud en 1988, Mire Lee vit et travaille entre Amsterdam et Séoul. Utilisant des matériaux industriels tels que l’acier, le ciment, le silicone, l’huile et l’argile, son travail explore la nature animée de ces matériaux lorsqu’ils coulent, s’égouttent et se gonflent. Lee s’intéresse au pouvoir de la sculpture d’affecter à la fois le spectateur et son environnement immédiat et n’a pas peur de repousser les limites artistiques de manière spectaculaire. Ses sculptures et installations atmosphériques engagent les sens et créent des espaces de réflexion sur les thèmes de l’émotion, de la précarité et du désir humain.



Commission Hyundai : Mire Lee : plaie ouverte, vue d’installation | image © Tate (Larina Fernandes)



Commission Hyundai : Mire Lee : Plaie ouverte, installation Vue | image © Tate (Oliver Cowling)



Commission Hyundai : Mire Lee : Plaie ouverte, installation Vue | image © Tate (Lucy Green)