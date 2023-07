Miranda Lambert s’en prend aux fans pendant le concert, obligeant les gens à sortir: « Ça me fout en l’air »

Miranda Lambert a fait exploser un groupe de fans lors de son concert samedi soir, suscitant une réaction mitigée du reste de son public de Vegas.

Quelques mesures seulement après le début de sa chanson à succès « Tin Man », a déclaré Lambert au public : « Je vais m’arrêter ici une seconde.… Ces filles s’inquiètent pour leur selfie et n’écoutent pas la chanson. C’est p— me dérange un peu », a-t-elle dit en désignant une zone dans la foule.

« Je n’aime pas ça du tout », a-t-elle dit sous de nombreuses acclamations. « Nous sommes ici pour écouter de la musique country ce soir, je chante de la putain de musique country. »

« Asseyez-vous », a-t-elle dit au groupe, leur faisant signe de s’asseoir. « Allons-nous recommencer? » elle a ensuite demandé à la foule, avant de commencer la chanson.

Alors qu’elle continuait à chanter, Lambert a reçu des réactions mitigées de la foule. Certains ont commencé à crier, à applaudir et à siffler pour le joueur de 39 ans, tandis que d’autres ont quitté l’arène en signe de protestation.

Dans une vidéo enregistrée par un fan, on peut entendre une personne dire à ceux qui l’entourent : « Allons-y. Allez. Tu ne fais pas ça aux fans. »

La cour de l’opinion publique est intervenue sur les réseaux sociaux – avec des milliers de commentaires laissés sur la vidéo TikTok.

« J’aime Miranda, mais quoi ? une personne a écrit.

Un autre utilisateur de TikTok était plus sympathique, écrivant: « Je veux dire, donnez aux artistes que vous avez payés des billets pour toute votre attention… vous n’avez pas besoin de tout enregistrer. EMBRASSEZ-LE. »

La plupart des utilisateurs n’étaient pas aussi indulgents, critiquant le chanteur de « The House That Built Me ».

« Ouais, je serais parti, f— ça », a écrit une personne. « Ils ont payé pour être là. Si vous ne voulez pas de photos, n’autorisez pas les téléphones. C’est ridicule. »

« J’ai vu des tonnes de gens enregistrer leurs réactions en entendant leur chanson préférée en direct… j’ai l’impression qu’ils étaient juste excités, c’est tellement injustifié », a suggéré une autre personne.

« Et c’est à ce moment-là que je serais parti », a lu un autre commentaire.

Un représentant de Lambert a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’avaient aucun autre commentaire sur l’incident.

La prochaine représentation de Lambert de sa résidence Velvet Rodeo aura lieu mercredi.