Miranda Lambert revient sur sa “course folle”: “Je suis reconnaissante pour les leçons, même si elles ont fait mal à l’époque”

Miranda Lambert donne la priorité à sa paix.

La star de la musique country, 38 ans, a parlé au magazine People de son parcours pour “être en paix” avec elle-même.

“Trouver le bonheur et être en paix avec soi-même, c’est un long voyage, mais je suis vraiment arrivé à un endroit formidable”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Mon manager a bien fait de me demander de” m’asseoir dans ma vie “. La musique country occupe une grande place dans ma vie, mais ce n’est pas vraiment qui je suis.”

Lambert a eu une longue et fructueuse carrière dans l’industrie de la musique. Sa résidence “Velvet Rodeo” commence cet automne à Las Vegas, et elle a sorti son neuvième album studio, “Palomino”, en avril.

La chanteuse “If I Was a Cowboy” a été franche dans le passé sur la façon dont elle apprécie sa famille. Lambert a récemment lancé une ligne d’articles pour la maison, Wanda June Home, chez Walmart, inspirée par sa mère et sa grand-mère.

Avec toutes ses réalisations, Lambert se concentre sur la priorité de ses temps d’arrêt.

“C’est vraiment une question d’équilibre entre vie et travail pour moi en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Je fais des tournées depuis 20 ans, et j’ai été partout et je n’ai rien vu – juste beaucoup de parkings. J’essaie d’utiliser mon temps libre pour vraiment vivre la vie. J’ai toujours des mois de congé ennuyeux, et je ‘Je suis comme, ‘Puis-je juste avoir un mois de congé ensoleillé?’ Donc, le premier juillet, je sors d’ici et je prends mon Airstream.”

Son mari Brendan McLoughlin, 30 ans, l’accompagnera dans ses aventures estivales.

Le duo s’est marié en janvier 2019 après une romance de trois mois. Lambert a déclaré au point de vente que McLoughlin lui avait apporté la “stabilité”, ce qui lui manquait après son divorce en 2015 avec Blake Shelton.

Lambert a partagé que la vie a changé pour elle lorsqu’elle a eu 30 ans.

“Quand j’ai eu 30 ans, j’ai commencé à prendre la vie dans une nouvelle direction et j’ai vraiment commencé à me comprendre un peu mieux”, a-t-elle déclaré. “Et passer par des choses difficiles vous permet évidemment de mieux vous connaître. Quand vous vous effondrez assez bien, vous regardez le miroir et vous dites:” Je dois passer du temps avec moi, apprendre qui je suis et ce que je veux .’ Je suis arrivée à un très bon endroit avec moi-même. Puis j’ai rencontré mon mari.”

Sa mère, Beverly June Lambert, a parlé au point de vente du bonheur de sa fille.

“Un seul regard sur elle raconte cette histoire”, a déclaré la mère de Lambert. “Elle est à l’aise et confiante, et ça se voit. Brendan est un bon exemple de partenaire. Il marche à côté d’elle, pas en dessous ou au-dessus d’elle. Naviguer dans un nouveau mariage, une pandémie, des tournées, des changements de carrière, des crises de santé familiale, etc. n’est pas facile. Mais là, ils sont juste en train de le tuer.

Lambert et McLoughlin partagent leur temps entre sa ferme dans la région de Nashville et New York, où vit le fils de McLoughlin, âgé de trois ans.

“Je veux dire à quel point nous sommes heureux”, a déclaré Lambert à propos de sa relation. “Je m’en fous de l’opinion que les gens ont de moi, de mon mariage, de ma musique ou de quoi que ce soit d’autre. Je me soucie juste d’être moi. Il a sauté dans ce style de vie – il y a une courbe d’apprentissage qui prend un New-Yorkais directement dans les bois – mais c’était un grand rire.

“C’est bien d’avoir un partenaire là-dedans, quelqu’un à vos côtés qui vous soutient, vous aime et croit en vous. Il m’aime pour moi. C’est une chose vraiment cool à avoir dans ma vie, à ce stade de ma vie.”

Bien que la star de la musique country soit satisfaite de sa situation dans la vie, elle a donné des conseils à sa jeune personne.

“Ça va être une course folle, chérie. Prends les rênes et accroche-toi bien”, a-t-elle conseillé.

“Sans les choses difficiles – le chaos, l’emploi du temps fou, le chagrin, tomber amoureux, tomber amoureux – je ne serais pas qui je suis. Je suis reconnaissant pour les leçons, même si elles font mal au temps.”