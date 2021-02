Miranda Lambert et Brendan McLoughlin ont été victimes d’un délit de fuite en conduisant à Atlanta.

La superstar de la musique country s’est rendue sur les réseaux sociaux le 4 février pour annoncer qu’elle était arrivée à Nashville « quelques jours plus tôt que prévu ». Comme Lambert lui a expliqué 4.1 Instagram adeptes, le couple – qui s’est marié en 2019 – entreprenait un road trip lorsque leur Airstream a été heurté par une voiture.

« Malheureusement, sur le chemin du retour en passant par Atlanta, un trou de cul dans une petite voiture avec des plaques de température roulait de manière erratique et a essayé de se faufiler entre nous et un semi-camion roulant 70 sur la I-20 W », a écrit Lambert à côté d’une série de photos de le voyage ainsi qu’une vidéo des dégâts. « Il a heurté le courant d’air du côté passager et nous a envoyés dans la voie de gauche. Nous avons plutôt bien fait de la queue de poisson, mais nous sommes montés sur l’accotement le plus rapidement possible pour évaluer les dégâts. »

«Personne n’a été blessé grâce au bon Dieu», a-t-elle poursuivi. « Mais personne ne s’est arrêté non plus et la voiture a filé. (Cool Bro) Nous sommes tellement reconnaissants que rien de pire ne se soit produit. »

Le chanteur de «Bluebird», âgé de 37 ans, a déclaré que leur véhicule et leur remorque étaient «roulables», alors ils «ont fait un rapport et sont ramenés chez eux».