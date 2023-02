Miranda Lambert dit que son don de la musique est comme le don du corps sexy de son mari : “Apportez ça aux gens”

Miranda Lambert reconnaît les talents de son mari, l’officier de police Brendan McLoughlin, et estime qu’ils méritent d’être partagés avec les gens, tout comme elle partage son talent musical avec le monde.

S’adressant à Fox News Digital lors du gala annuel Clive Davis Pre-Grammy, Lambert a expliqué ce qui l’a incitée à publier des photos torse nu de son mari sur Instagram tout en célébrant leur 4e anniversaire de mariage.

“Je lui ai dit, j’opère dans mon don. Je suis un auteur-compositeur-interprète… Je crois que mon travail, compte tenu de mon don, est d’apporter des chansons aux gens, donc si vous recevez ce cadeau, vous devriez l’apporter au les gens”, a-t-elle plaisanté, soulignant le physique de McLaughlin.

La photo originale, prise au Mexique et partagée avec ses abonnés, était en partie sous-titrée : “Vous êtes tous les bienvenus pour les deux dernières photos.”

“Vous êtes le bienvenu dans le monde”, a-t-elle répété samedi soir.

Il s’agit du deuxième mariage de Lambert, qui a été marié à son compatriote musicien country Blake Shelton de 2011 à 2015.

Lambert, 39 ans, avait précédemment révélé qu’elle avait rencontré son mari alors qu’elle faisait de la presse avec son groupe les Pistol Annies sur “Good Morning America”, où McLoughlin travaillait comme sécurité.

Samedi, le couple a convenu que la communication est ce qui maintient une relation solide.

“Si vous pouvez réellement vous asseoir sur le canapé et discuter de ce que vous pensez et de ce qui est dans votre cœur … rend tout tellement plus facile”, a déclaré McLoughlin à Fox News Digital.

“Et amusant, nous aimons nous amuser”, a ajouté Lambert.

Le couple, qui s’est complimenté dans des tenues noires assorties, n’assiste qu’à ses deuxièmes Grammy Awards ensemble.

“C’est le deuxième Grammy de Brendan”, a expliqué Lambert. “Mais celle à laquelle il est venu avant, c’était il y a deux ans, c’était encore un peu bizarre. Ce sera donc le premier Grammy normal auquel il est allé avec moi”, a-t-elle déclaré en partageant son enthousiasme.

“Nous faisons beaucoup de spectacles de récompenses country, alors c’est notre soirée à aimer, asseyez-vous et regardez le spectacle”, a-t-elle déclaré à propos de sa participation à la célèbre émission de récompenses musicales.

Lambert a remporté trois Grammy Awards.