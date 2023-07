Miranda Lambert détruisant le ballon de plage d’un fan au milieu d’un concert refait surface alors que la chanteuse est étiquetée « autorisée »

La vidéo de la star de la musique country Miranda Lambert a refait surface alors que la chanteuse fait face à des réactions négatives sur son comportement sur scène envers les fans.

Lambert, 39 ans, est devenue virale après qu’une vidéo l’a montrée en train de gronder un groupe de fans prenant un selfie tout en profitant de sa résidence à Vegas. Le contrecoup en ligne a conduit à la vidéo du chanteur « Gunpowder & Lead » faisant éclater le ballon de plage d’un fan en 2019 refaisant surface.

« Je vous aime tous, mais nous ne sommes pas à la putain de plage, nous chantons de la musique country ce soir », a déclaré Lambert dans la vidéo sous les applaudissements du public.

« Miranda Lambert a également fait éclater le ballon de plage d’un fan quand elle s’est fâchée que la foule s’amuse avec », a écrit un utilisateur sur les réseaux sociaux alors qu’il partager la vidéo. « elle est comme le grinch de la musique country. »

MIRANDA LAMBERT S’ATTAQUE AUX FANS PENDANT LE CONCERT, CE QUI FAIT SORTIR POPLE : » C’EST P — ING ME OFF «

Lors de l’incident le plus récent, Lambert a arrêté de chanter « Tin Man » pour appeler le groupe de fans en disant : « Je vais m’arrêter ici une seconde. Ces filles s’inquiètent pour leur selfie et n’écoutent pas la chanson. Ça m’énerve un peu. »

« Je n’aime pas ça du tout », a poursuivi Lambert dans le micro. « Nous sommes ici pour écouter de la musique country ce soir, je chante de la putain de musique country. »

REGARDER: MIRANDA LAMBERT S’ATTAQUE AUX FANS PENDANT LE CONCERT

« Asseyez-vous », dit-elle avant d’ajouter : « On recommence ?

Alors que le moment devenait viral, beaucoup semblaient avoir des réactions mitigées, certains notant que les gens devraient éteindre leur téléphone pendant les concerts tandis que d’autres contestaient l’appel de Lambert.

« Vous pouvez en débattre avec votre mère, mais Miranda Lambert avait tort », a écrit un utilisateur. « intitulé a–, ces femmes qui prennent des photos sont la raison pour laquelle vous êtes sur cette scène. prenez place. »

« Je suis une grande fan de musique et j’aime aussi Miranda Lambert, mais ces filles auraient pu économiser des mois pour voir un artiste qu’elles aiment et voulaient commémorer leur passage là-bas. Maintenant, ce sera leur souvenir », a déclaré un utilisateur. « C’est comme si nous devions laisser les gens profiter de ces moments comme ils le souhaitent, à moins qu’ils ne dérangent les autres, ne soient nuisibles ou perturbateurs. »

Beaucoup ont comparé le comportement de Lambert à d’autres musiciens actuellement en tournée, notamment Taylor Swift et Harry Styles.

« La fille Miranda Lambert a choisi le mauvais moment pour être une brute alors que Taylor Swift la tue tous les soirs, défend et protège ses fans lors de spectacles et encourage les selfies et les photos de toutes sortes à créer des souvenirs lors de son spectacle », a écrit un utilisateur. « Cela n’a AUCUN sens pour moi d’appeler les fans à s’amuser. »

Styles, qui est actuellement en tournée en Europe, est connu pour se pencher et poser avec les fans pour des selfies au milieu d’une chanson.

Une photo de deux fans au Portugal avec Styles sur scène en arrière-plan tenant un signe de paix tout en chantant est devenue virale avec quelqu’un répond« quelque part Miranda Lambert est en train de s’effondrer. »

Une femme incluse dans le groupe que Lambert a appelé a parlé du moment qui l’a laissée « consternée ».

« C’était 30 secondes au maximum », a déclaré Adela Calin, 43 ans, à NBC News. « Nous avons pris la photo rapidement et allions nous rasseoir. »

« J’avais l’impression d’être de retour à l’école avec le professeur qui me grondait pour avoir fait quelque chose de mal et me disait de me rasseoir à ma place… J’ai l’impression qu’elle était déterminée à nous donner l’impression que nous étions jeunes, immatures et vaniteux. Mais nous n’étions que des femmes adultes entre 30 et 60 ans essayant de prendre une photo. »

Un représentant de Lambert n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital sur la vidéo refaite après avoir précédemment partagé qu’ils n’avaient aucun commentaire sur le moment viral.

