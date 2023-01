Miranda Lambert célèbre son quatrième anniversaire de mariage avec des photos de son mari torse nu : “Vous êtes tous les bienvenus”

Miranda Lambert montre aux fans pourquoi elle est si heureusement mariée.

À l’occasion de son anniversaire de mariage de quatre ans avec Brendan McLoughlin, Lambert a partagé jeudi une série de photos sur son compte Instagram montrant leur amour.

“Célébrons 4 ans de mariage aujourd’hui avec ma compagne principale @brendanjmcloughlin Joyeux anniversaire bébé ! Tu es la meilleure”, a-t-elle légendé les clichés au bord de l’océan, avant d’ajouter “(Vous êtes tous les bienvenus pour les deux dernières photos).”

Sur la première photo, on pouvait voir McLoughlin planter un baiser sur la joue de Lambert, et sur la deuxième photo, les deux sont tout sourire alors qu’ils se tiennent l’un à côté de l’autre. La star de la musique country a enfilé un short rose vif avec une boutonnière blanche, qu’elle a attachée à l’avant, tandis que McLoughlin portait un débardeur blanc avec des flamants roses dessus pour les photos.

Sur les deux dernières photos, McLoughlin est vu torse nu. La section des commentaires était pleine de fans et d’autres stars de la musique country souhaitant au couple un joyeux anniversaire et remerciant Lambert d’avoir publié les deux photos torse nu.

L’actrice Michelle Monaghan a écrit : “Je vous adore tous les deux ! J’aime votre amour” avec des émojis en forme de cœur, ajoutant “Happy Anni ya rascals !!”

Le chanteur country Randy Houser a commenté: “Joyeux anniversaire à vous deux! Je vous aime tous.”

Lambert et McLoughlin ont commencé à se fréquenter en novembre 2018 après s’être rencontrés sur le tournage de “Good Morning America”, lorsque Lambert était là pour se produire. Les deux n’étaient ensemble que depuis quelques mois lorsqu’ils se sont mariés en janvier 2019 lors d’une cérémonie privée, annonçant leurs noces au public le jour de la Saint-Valentin de cette année-là.

“J’ai l’impression d’avoir assez traversé ma vie pour savoir ce que je ne veux pas, alors quand je sais ce que je faire Je veux l’attraper tout de suite”, a déclaré Lambert à People à l’époque. “J’étais déjà marié, et c’était un énorme mariage et tout était très public. Tout comme mon divorce. . . J’ai appris alors que ce n’est pas pour tout le monde. C’est ma vraie vie. Avec Brendan, je me suis fait un devoir de le garder aussi privé que possible aussi longtemps que possible.”

Épouser McLoughlin a non seulement fait de Lambert une épouse, mais aussi une belle-mère, car il a un fils issu d’une relation précédente. La chanteuse est devenue belle-mère en disant à “Extra” en juin 2019, “mon beau-fils est incroyable”.

Lambert était auparavant marié à la superstar de la musique country Blake Shelton. L’ancien couple a commencé à se fréquenter en 2006, pour finalement se marier en mai 2011. Après quatre ans de mariage, le couple a officiellement annoncé sa séparation en 2015.

Après sa séparation de Shelton, Lambert a commencé une relation avec Anderson East, mais ils ont rompu en avril 2018 après avoir fréquenté pendant deux ans.