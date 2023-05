Miranda Lambert aux ACM Awards 2023 – Robe bleue plongeante – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Miranda Lambert a absolument tué les ACM Awards 2023 à Frisco, au Texas, le 11 mai. de sa jupe.

Pour l’événement, Miranda a mis en valeur son ample décolleté dans le petit haut ébloui qui couvrait à peine sa poitrine. La robe moulante était cintrée autour de sa taille et tirée sur un côté qui coulait dans une fente à hauteur de hanche qui mettait sa longue jambe en valeur. Elle a accessoirisé son look sexy avec une paire d’escarpins bleus à bout pointu et un glam subtil. Miranda a été rejointe par son mari Brendan McLoughlinqui était beau dans un smoking en velours noir avec une chemise boutonnée blanche et une cravate en soie noire.

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu Miranda à une cérémonie de remise de prix de musique country, mais chaque fois qu’elle y assiste, elle fait toujours une déclaration. Le dernier spectacle auquel elle a assisté était les Country Music Association Awards lorsqu’elle a porté une robe à fleurs noire et blanche sans manches avec un décolleté en dentelle et une longue traîne.

La robe de Miranda était super ajustée et avait un décolleté décolleté bordé de dentelle noire. Le centre de sa poitrine était découpé tandis que le reste du corsage avait des rayures noires sur les côtés. La moitié inférieure de la jupe comportait une longue traîne noire transparente et elle accessoirisait avec une pochette noire et des boucles d’oreilles en diamant pendantes.

Quant à son glam, Miranda avait ses cheveux blonds platine baissés et séparés au milieu en vagues lâches tandis qu’un œil fumé et une lèvre mate nue liaient son regard ensemble. Miranda a posé aux côtés de son mari, Brendan McLoughlin, sur le tapis rouge, qui avait l’air pimpant dans son ensemble noir. Il portait un blazer en velours noir ajusté avec un pantalon skinny, une chemise boutonnée blanche impeccable, un nœud papillon et des chaussures habillées en cuir.

Miranda s’est ensuite glissée dans une tenue encore plus sexy pour interpréter sa chanson à succès, « Geraldene ». Sur scène, elle portait un haut court en jean à manches longues avec des détails à franges noires et des manches à clous argentés. Elle a stylisé le haut avec une paire de bas de cloche en cuir noir moulants qui avaient des ourlets en denim recouverts de détails argentés métalliques.

