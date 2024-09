Miranda Lambert aurait apporté ces changements physiques pour « sauver le mariage » avec Brendan McLoughlin

Miranda Lambert et Brendan McLoughlin ne sont pas vraiment sur de bonnes bases depuis que cette vidéo a été révélée (vous savez, celle de lui dansant de manière plutôt sexy avec une autre femme). Mais maintenant, les initiés affirment qu’ils travaillent tous les deux à arranger leur mariage, et quant à Lambert, elle apporte quelques changements physiques.

Des initiés ont récemment déclaré InTouch hebdomadaire que Lambert aurait fait quelques changements physiques après que son mari ait été filmé en train de danser de manière coquette avec une autre femme.

« Ils ont traversé une période difficile mais Miranda est prête à pardonner et à oublier. Brendan a beaucoup de choses à faire et le scandale de tricherie, comme on l’appelle, a incité Miranda à faire quelques changements également », ont-ils déclaré, détaillant comment elle renforce le côté sexy de sa garde-robe.

« Ils ont toujours eu un lien physique, maintenant Miranda a placé la barre plus haut en s’habillant de manière plus sexy, en changeant de coiffure et de maquillage », ont-ils déclaré. « Elle n’a jamais été adepte de la chirurgie plastique, mais on dit qu’elle fait des petits trucs non invasifs ici et là… Elle opte pour le look de bombe blonde et cela agit sur Brendan comme un tonique. »

Donc, si vous avez besoin d’un récapitulatif, à l’été 2024, McLoughlin a été vu danser avec au moins une femme, ce que beaucoup ont qualifié d’inapproprié malgré le fait que la femme ait pris sa défense. Beaucoup ont même envisagé cette tricherie, et après que cela se soit produit, tous deux sont restés silencieux à ce sujet. Mais les initiés affirment que pendant que McLoughlin travaille sur le pardon, Lambert se concentre sur le fait de se sentir (et de paraître) bien.

Cependant, les initiés ont clairement répété à maintes reprises que Lambert n’était pas prêt à pardonner à 100 %.

« Il n’est absolument pas possible que Miranda reste silencieuse à propos des vidéos séduisantes de Brendan qui circulent sur les réseaux sociaux », a déclaré une source d’In Touch plus tôt cette année.

Pour ceux qui ne le savent pas, Lambert et McLoughlin se sont mariés le 26 janvier 2019 après s’être réunis fin 2018. Les choses semblaient bien entre les deux jusqu’à la sortie de cette vidéo séduisante.

