Miranda Lambert arrête le spectacle à mi-chanson pour appeler les fans prenant un selfie – Hollywood Life

Crédit d’image : Curtis/AFF-USA/Shutterstock

« Je vais m’arrêter ici une seconde, je suis désolé, » dit Miranda Lambert lors d’une représentation le 15 juillet d’elle Rodéo de velours résidence au Planet Hollywood Resort & Casino de Vegas. Miranda, 39 ans, a brusquement arrêté de chanter « Tin Man » au milieu de la chanson pour interpeller certains fans qui ne lui prêtaient pas attention sur scène. « Ces filles s’inquiètent pour leur selfie et n’écoutent pas la chanson. Ça me fait un peu chier », a déclaré Lambert. « Je n’aime pas ça. Du tout. Nous sommes ici pour écouter de la musique country ce soir. Je chante de la putain de musique country.

‘Je n’aime pas ça – du tout. Nous sommes ici pour écouter de la musique country, et je chante de la putain de musique country ! Miranda arrête Tin Man pour interpeller les filles qui sont plus soucieuses de prendre des selfies que d’écouter de la musique 🫡 pic.twitter.com/6BKnUskeZz – Fan de Miranda Lambert (@ranfancentral) 16 juillet 2023

@justingregg8 Spectacle étonnant. 10/10 recommande. Cela avait ☠️ lmaooooo #countrymusic #MirandaLambert ♬ son original – Justin Gregg

Alors que les fans du théâtre ont applaudi la décision de Miranda de faire honte à ses fans, d’autres en ligne n’étaient pas si favorables. «La façon dont je serais tellement bouleversé! Je prends des selfies pour me souvenir de l’heure et du lieu ou simplement pour avoir quelque chose à regarder. C’était injustifié », a commenté une personne sur TikTok. « Tout le monde prend des photos lors des concerts ! dit un autre. «La façon dont je sortirais. Ils ont payé de l’argent (j’en suis sûr beaucoup) pour être là, je prendrais tous les selfies que je pouvais », a déclaré l’un d’eux, tandis qu’un autre a fait remarquer:« Cela ressemble à un tel voyage de puissance lol.

« Je pense que les gens ont oublié que c’est SON concert, ses règles », a déclaré un fan tout en défendant Miranda. « Je l’aime et cette réaction », a ajouté un autre, « J’étais là dans la fosse et oui, ils le faisaient tout le temps… l’homme de fer a les larmes aux yeux. Tais-toi, écoute les mots. « Je prends toujours une vidéo et range le téléphone pour le reste de l’émission. J’ai payé pour regarder l’émission, pas mon téléphone », a ajouté un autre défenseur. « D’accord, mais on aurait dit qu’ils avaient une lumière qui devenait une distraction pendant qu’ils prenaient ces selfies », a expliqué l’un d’eux.

Le problème à résoudre pourrait être la chanson que Miranda chantait. Son « Tin Man » est un semi-hommage à Kenny Chesney« Tim Man », l’une des chansons préférées de Miranda. « Cette chanson s’est en quelque sorte écrite d’elle-même », a-t-elle déclaré Le Tennessien. « J’étais un peu inquiet au début à l’idée d’écrire une autre chanson comme ça mais j’ai dit à Kenny… J’ai ressenti la même émotion que j’ai ressentie quand j’ai entendu cette chanson. Je le ressentais moi-même, et les deux autres co-scénaristes [Jon Randall and Jack Ingram] le ressentaient aussi. Il vient du même endroit, et je suppose que cela l’a inspiré.

Miranda a également parlé à iHeartRadio de la façon dont elle se sentait vide comme le Tin Man dans Le magicien d’Oz. « Tout ce qui vous a le plus influencé à n’importe quel moment de votre vie, cela ressort d’une manière ou d’une autre dans votre art. Le ‘Tin Man’, je suppose qu’en traversant de nombreuses fois où je me sentais assez vide, j’ai compris un tout nouveau sens », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, combien de fois avons-nous vu Le magicien d’Oz? Mais, quelque chose que le monde partage, c’est que tout le monde sait ce que représente le Tin Man; froid, vide, solitaire et sans cœur. Et cela m’a encore plus ouvert les yeux, en traversant moi-même la douleur. [It was] une sorte d’épiphanie.

