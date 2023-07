Miranda Lambert appelée pour avoir réprimandé les fans de selfie pendant le spectacle – National

La chanteuse country populaire Miranda Lambert a offensé plusieurs fans lors de son spectacle à Las Vegas dimanche lorsqu’elle a interrompu son set pour réprimander un groupe de femmes pour avoir pris un selfie.

Alors que Lambert, 39 ans, interprétait sa ballade L’homme d’étainelle a brusquement arrêté de chanter pour dire à la foule qu’un groupe de femmes posant pour une photo « me faisait chier ».

Lambert s’est plainte que les femmes étaient plus soucieuses de prendre leur selfie que sa musique.

« Je n’aime pas du tout ! » Lambert a réprimandé alors que les spectateurs huaient et applaudissaient l’explosion.

Elle fit signe de la main au groupe de femmes de s’asseoir et de rester. Lambert et son groupe ont ensuite redémarré la chanson.

L’histoire continue sous la publicité

Lambert n’a pas commenté publiquement la situation.

La réprimande de Lambert a suscité un débat féroce sur la question de savoir si les spectateurs du concert devraient prendre des selfies lors d’une représentation. Certains dans le camp de Lambert ont soutenu qu’un artiste devait respect et attention pendant son spectacle.

D’autres, y compris les femmes qui ont pris le selfie, ont déclaré que les gens devraient pouvoir prendre des photos à leur guise, en particulier compte tenu des prix astronomiques de nombreux billets de concert populaires en ce moment.

Adela Calin, une influenceuse basée à Las Vegas qui a posé sur la photo honteuse aux côtés de ses amis, a déclaré qu’elle était « consternée » par le court discours de Lambert.

« C’était au maximum 30 secondes », a déclaré Calin à NBC News. « Nous avons pris la photo rapidement et allions nous rasseoir. »

L’histoire continue sous la publicité

Calin a téléchargé le selfie qui divise sur Instagram et a écrit qu’elle était la cible des réprimandes de Lambert.

« Elle aurait pu terminer sa chanson et juste dire une déclaration générale comme: » Essayons d’être dans le moment et restons à l’écart de nos téléphones « si elle en avait besoin », a poursuivi Calin.

Elle a qualifié l’explosion de Lambert d' »injustifiée », d' »irrespectueuse » et a déclaré qu’elle boycotterait toutes les performances futures de Lambert.

« J’ai l’impression qu’elle était déterminée à nous donner l’air d’être jeunes, immatures et vaniteux. Mais nous n’étions que des femmes adultes entre 30 et 60 ans essayant de prendre une photo », a défendu Calin.

L’histoire continue sous la publicité

Fox News a rapporté que certains spectateurs avaient quitté la salle à mi-parcours après que Lambert ait réprimandé le groupe de femmes.

Pour un certain nombre d’autres musiciens en tournée, les fans de selfie ont été le cadet de leurs soucis. Plusieurs des plus grands musiciens de l’industrie, dont Harry Styles et Taylor Swift, ont été ces derniers mois bombardés de projectiles lancés sur scène.

La chanteuse pop Bebe Rexha a fait la une des journaux en juin lorsqu’elle a été précipitée hors de la scène après avoir été frappée au visage avec le téléphone portable d’un fan lors d’un concert.

Spectacle absolument génial gâché par un fan jetant son téléphone sur @BebeRexha j’espère qu’elle va bien après ça pic.twitter.com/4eBScgurv5 – Alex Chávez (@captiv_8_) 19 juin 2023

Rexha s’est retrouvée avec un sourcil fendu et un œil noir foncé.