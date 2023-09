Miranda Kerr enceinte et attend un enfant avec son mari Evan Spiegel – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Billy Farrell/BFA/Shutterstock

Miranda Kerr attend son quatrième enfant — et c’est encore un autre garçon ! L’ancien ange de Victoria’s Secret, 40 ans, s’est rendu sur Snapchat vendredi pour annoncer la grande nouvelle en partageant une jolie photo de baby bump. Elle se tenait sur le côté, vêtue d’un haut court crème à volants et d’un jean et berçait avec amour la bosse grandissante. Elle brillait positivement sur la photo. « Je suis tellement excitée d’annoncer le bébé numéro 4 », a-t-elle légendé la photo, accompagnée d’un emoji souriant et en larmes.

Miranda, qui partage son fils aîné Flynn12 ans, avec son ex-mari Orlando Bloompartage deux autres fils avec son mari Evan Spiegel — Myles3, et Cerf5. Et en plus d’être parent de sa propre équipe de football de garçons en pleine croissance, elle coparent magnifiquement Flynn avec le le Seigneur des Anneaux acteur et sa femme, sensation pop Katy Perry.

« Je me sens tellement heureuse qu’Orlando ait trouvé quelqu’un qui le rend heureux, car en fin de compte, pour Flynn, avoir un père et une mère heureux est la chose la plus importante », a déclaré la belle brune. Magazine WSJ en 2021, via PERSONNES.

« Flynn a toujours été la priorité pour moi et faire en sorte qu’il se sente en sécurité et qu’il se sente, vous savez, à l’aise », a-t-elle poursuivi. « Il suffit de donner la priorité à ses besoins, du genre » Est-ce dans le meilleur intérêt de Flynn « , peu importe ce que nous faisons. » Elle a également admis qu’elle « adore » Idole américaine juge. « Heureusement pour moi, j’adore Katy », a-t-elle avoué. « Je me sens si heureuse qu’Orlando l’ait, tout comme je suis si reconnaissante d’avoir retrouvé mon mari un peu plus d’un an après notre séparation d’Orlando et moi. »

De plus, Miranda semble vraiment croire qu’il faut donner la priorité à son enfant lorsqu’il s’agit de ses interactions avec la célèbre belle-mère de Flynn et son ex. « Même lorsque nous nous séparions, je pensais : ‘Est-ce dans le meilleur intérêt de Flynn ?’ Et je me suis dit : « Oui, c’est vraiment le cas » », a-t-elle expliqué. « Si vous mettez tout dans cette perspective, cela vous enlève de tout ce qui est trop personnel entre vous et votre ex. Cela parle vraiment de l’enfant.

Malgré la prolifération de frères du côté de sa mère, Flynn a une petite sœur : Katy et Orlando ont une fille commune. Marguerite Colombe3.