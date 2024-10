Miranda Hart confirme qu’elle est mariée dans une révélation surprise de One Show

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Miranda Hart s’est mariée.

Le comédien britannique bien-aimé, 51 ans, a annoncé l’heureuse nouvelle sur Le seul spectacle le mardi (8 octobre).

Elle a déclaré que « ces dernières années ont été difficiles » alors qu’elle luttait contre la maladie de Lyme, mais que « tout n’a pas été catastrophique », avant d’annoncer la nouvelle de son mariage.

« Quelqu’un lui a passé une bague », dit le Miranda a déclaré la star, sans révéler l’identité de son mari.

«Je me suis mariée à 51 ans et c’est tellement beau.

« J’avais écrit Gary pour Miranda à l’écran et ce n’est qu’à l’âge de 49 ans que j’ai rencontré ma personne, et je l’ai rencontré et c’est un peu sous-jacent dans le livre.

« Je ne vais pas révéler comment nous nous sommes rencontrés car c’est un peu bizarre. »

ouvrir l’image dans la galerie Miranda Hart dans « The One Show » (BBC Un)

Hart a déclaré que son mari n’était pas Tom Ellis, l’acteur qui jouait son amant à l’écran Gary Preston dans la sitcom de la BBC.

« C’est mon meilleur ami, nous nous amusons le plus et je suis ravie d’être une jeune mariée à 51 ans », a-t-elle ajouté.

« Le fait que j’ai rencontré quelqu’un pendant une pandémie, pendant une maladie chronique où je ne pouvais pas me lever du lit ou sortir de la maison, et que je voulais vraiment rencontrer quelqu’un, je ne voulais pas vivre seule plus, et je l’ai en quelque sorte admis à moi-même et je raconte cette histoire dans le livre.

« Le fait que je puisse rencontrer quelqu’un n’est pas une sorte d’histoire romantique, mais c’est de l’espoir, il y a toujours de l’espoir, les choses peuvent toujours changer. »

Après avoir annoncé la nouvelle dans l’émission de discussion de la BBC, Hart a déclaré qu’elle trouvait le plaisir de ses fans « vraiment très touchant ».

En postant une vidéo sur X, anciennement Twitter, elle a déclaré : « J’ai mon meilleur ami avec qui vivre et c’est merveilleux et je suis aussi absolument ravie d’être de retour au pays de la télé et de sortir un livre, alors merci beaucoup pour tout votre soutien.

Hart a terminé la vidéo en félicitant son mari, ce qui, en plaisantant, était une « exclusivité ».

Sur Le seul spectacleHart a ajouté que le studio de télévision lui manquait, que les rires lui manquaient et qu’elle était « vraiment désireuse de revenir à une certaine bêtise ».

Hart a dirigé sa série semi-autobiographique dans le rôle de Miranda, propriétaire d’un magasin de blagues et d’une boutique où elle travaillait aux côtés de son meilleur ami chaotique Stevie (Sarah Hadland). Il a été diffusé de 2009 à 2015.

En juillet, l’acteur a parlé des « ténèbres » auxquelles elle a été confrontée au cours de la dernière décennie de sa vie.

Dans une vidéo partagée sur Instagram faisant la promotion de son nouveau livre, Je n’ai pas été tout à fait honnête avec toi, Hart a déclaré : « Je partage les trésors que j’ai appris dans l’obscurité. Les choses qui m’ont aidé à vivre et à me sentir libre, joyeuse, paisible et physiquement récupérée d’une manière que je n’aurais jamais cru possible.

Reportages supplémentaires de la Press Association