Miranda Derrick partage son premier message depuis la sortie du document « Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult »

Miranda Derrick danse toujours. Deux jours après Danser pour le diable : le culte 7M TikTok est sorti sur Netflix, le sujet principal du documentaire est de poster comme si de rien n’était. Le 31 mai, l’influenceuse largement considérée comme profondément ancrée dans une secte religieuse a partagé une nouvelle vidéo dansant sur « Espresso » de Sabrina Carpenter avec son mari, James « BDash » Derrick.

« Parfois, il faut juste s’arrêter et sentir le café☕️💕 », dit-elle. a légendé le message. La seule indication dont elle est consciente de la réaction massive suscitée par le documentaire – qui occupe actuellement la première place du top dix de Netflix – est le fait que sa section de commentaires a été restreinte.

La section commentaires limitée du nouveau message de Derrick du 31 mai. Instagram

Danser pour le diable : le culte 7M TikTok documente le combat de la famille Wilking pour retirer leur fille Miranda de la société de gestion d’influenceurs 7M, dirigée par le pasteur de l’église Shekinah, Robert Shinn. La famille est devenue virale pour la première fois en 2022 lorsqu’elle a partagé ses inquiétudes dans un Instagram Live, qui a conduit un groupe de danseurs de 7M à quitter l’église.

Le documentaire raconte également l’histoire de quatre de ces danseurs et d’autres survivants de Shekinah qui sont poursuit actuellement Shinn et d’autres membres de haut rang de son organisation pour « fraude, travail forcé et traite des êtres humains ». Bien que plusieurs victimes se soient adressées à la police avec des accusations d’agression et d’abus sexuels, aucune accusation pénale n’a été officiellement déposée contre Shinn.

Certains des danseurs encore associés à 7M et à l’église Shekinah ont supprimé la compagnie de leur biographie Instagram et restreint leurs sections de commentaires. Nick Raiano, dont les parents ont également participé au documentaire, semble avoir supprimé son compte entièrement. Lorsque l’exposé en trois parties a été lancé pour la première fois le 29 mai, la section des commentaires de Miranda Derrick était ouverte et inondée de réactions à la série.

Section commentaires de Miranda Derrick le 29 mai… Les commentaires sur le même post, au 31 mai.

Alors que Danser pour le diable Le réalisateur Derek Doneen dit que Shinn et les danseurs étaient au courant de la participation de leurs parents au documentaire avant sa sortie, il ne sait pas comment ils réagiront. « Nous ne savons même pas s’ils vont le regarder, si Robert les laissera le regarder ou s’ils le regarderont seuls. Je n’ai aucune idée de l’exposition qu’ils vont avoir [to the documentary] et ce qu’ils vont penser », a déclaré Doneen Charme dans une interview approfondie sur la série.

Il a poursuivi : « J’espère qu’ils le regarderont. Et j’espère qu’ils verront simplement que cela vient d’un lieu d’amour et que l’humanité brise en quelque sorte tout ce qui pourrait obscurcir leur capacité à prendre une décision rationnelle lorsqu’il s’agit de leur famille.