Le mystère entourant Miranda Derrick, danseuse et star de TikTok avec plus de 2 millions de followers, est au cœur de la série documentaire Netflix « Dancing for the Devil : The 7M TikTok Cult », désormais diffusée sur la plateforme.

Plusieurs danseurs anciennement signés avec la société de gestion 7M Films ont signé un procès en 2023 contre 7M Films et son propriétaire, Robert Shinn, tout comme d’anciens membres de la controversée église Shekinah de Shinn.

Miranda Derrick a attiré l’attention en raison des allégations que sa famille a formulées dans une vidéo publiée sur Instagram en 2022, accusant 7M d’exercer un contrôle malsain sur ses danseurs.

Melanie Wilking, la sœur de Derrick, est également une danseuse populaire sur TikTok et était au centre de la vidéo qui soulevait des questions sur 7M.

Melanie Wilking et ses parents, Kelly et Dean, ont participé au documentaire. Miranda Derrick a refusé de commenter.

Qui sont les sœurs Miranda Derrick et Melanie Wilking ?

Miranda Derrick (née Wilking) a commencé à danser aux côtés de sa sœur cadette, Melanie Wilking, lorsqu’elles étaient toutes les deux enfants, selon l’interview de Wilking dans le documentaire.

Après avoir obtenu son diplôme d’une école secondaire des arts du spectacle, Derrick a déménagé à Los Angeles et a travaillé comme danseur. Lorsque Wilking a suivi ses traces l’année suivante, les sœurs sont restées proches, filmant des vidéos TikTok, participant à des compétitions et donnant des cours ensemble. Le couple a même partagé une chaîne YouTube.

Aujourd’hui, les deux comptent plus de 7 millions de followers sur TikTok et Instagram combinés, et tous deux sont mariés. Derrick s’est marié avec James « BDash » Derrick, un collègue danseur et chorégraphe également très populaire auprès de plus de 5,8 millions de followers sur TikTok.

Miranda Derrick s’est également essayée au contenu YouTube en solo, en téléchargeant des vlogs et en republiant des vidéos TikTok qui ont accumulé des centaines de milliers de vues sous forme de courts métrages YouTube.

Selon les réseaux sociaux, Miranda et James Derrick, connu sous le nom de BDash, se sont fiancés en août 2021 et se sont mariés en février 2022.

Dans la légende de la publication Instagram de James Derrick sur les fiançailles, le fils de Shinn, Isaiah Shinn, est identifié comme le photographe. Isaiah Shinn est désigné comme défendeur dans le procès civil en cours en 2023.

Wilking est marié au pro de la NFL Austin Ekeler.

Qu’a dit la famille de Miranda Derrick à propos de 7M ?

À l’occasion du 25e anniversaire de Derrick en février 2022, Melanie Wilking et ses parents sont allés sur Instagram Live et, pendant près de 40 minutes, ont décrit leur conviction que Derrick était piégé dans une « secte ».

« Miranda fait partie d’un groupe religieux et elle n’est pas autorisée à nous parler », a déclaré Melanie Wilking. Elle a ajouté qu’elle pensait que Miranda Derrick et les autres danseurs du groupe « ne contrôlaient pas leur vie ».

Melanie Wilking et ses parents ont déclaré que Miranda Derrick avait rompu tout lien avec la famille après avoir signé avec 7M en janvier 2021 et qu’ils pensaient qu’elle avait subi un « lavage de cerveau » de la part de l’organisation.

« Quelqu’un d’autre contrôle leur vie, et ils en sont tous victimes », a poursuivi Melanie Wilking.

7M Films a été fondée par Robert Shinn, pasteur de l’église controversée Shekinah. Des années avant que la famille de Miranda Derrick ne parle de Shekinah, l’église avait été poursuivie en justice par un ancien membre. Le procès fait écho au lavage de cerveau décrit par la famille de Derrick.

Dans un article de 2022 sur 7M Films, Rolling Stone a rapporté qu’une ancienne membre de l’Église Shekinah, Lydia Chung, avait poursuivi Shinn et plusieurs autres accusés en 2009 pour l’avoir forcée à restituer 3,8 millions de dollars de biens et d’actifs par « influence indue, contrôle mental, persuasion coercitive, oppression et autres tactiques d’intimidation… tout cela au nom de Dieu. Elle a également affirmé avoir été forcée de travailler six jours par semaine sans salaire. Le juge a finalement statué contre elle.

Le procès civil de 2023, qui est toujours en cours, a déclaré que Shinn et d’autres accusés avaient soumis des personnes « au lavage de cerveau, aux abus physiques, aux abus sexuels, aux abus émotionnels, à la manipulation et à l’exploitation ».

« Shekinah est une secte », lit-on dans le procès, déposé en mars 2023. « Une secte qui se livre à des comportements illégaux flagrants et méprisables. » Plus tard, il qualifie la Shekinah de « secte opérant sous le couvert d’une institution religieuse ».

Comment Miranda Derrick a-t-elle répondu aux allégations de sa famille ?

Un représentant de Miranda Derrick et de son mari James Derrick, 7M, et Shinn a nié les allégations et a qualifié les réclamations des Wilkings de résultat d’un désaccord familial.

« Miranda Derrick est une femme d’affaires prospère, une épouse et une fille aimantes qui se soucient beaucoup de sa famille », a déclaré la représentante dans une déclaration fournie au Daily Beast. « Bien que les récentes représentations du Dr Robert Shinn et de 7M Films aient été extrêmement offensantes et truffées d’inexactitudes, ces fausses affirmations ne dissuaderont pas 7M de soutenir Miranda dans les efforts qu’elle choisira de poursuivre ensuite. »

En réponse à la vidéo Instagram de sa famille, Derrick a publié une longue vidéo sur TikTok, expliquant aux fans que la raison pour laquelle elle ne parlait pas à sa famille était à cause de désaccords personnels, et non à cause de son implication dans 7M.

«Je peux dire que tous les membres de mon groupe de direction parlent et communiquent avec leur famille», a écrit Derrick. « C’est juste MA situation unique où je ne parle plus à ma famille aussi souvent qu’avant parce qu’elle n’a pas soutenu les décisions que j’ai prises. »

Elle a ajouté que sa famille « n’a pas respecté » sa décision d’emménager avec James et qu’elle n’a pas assisté aux funérailles de son grand-père dans le Michigan – une décision que sa famille a évoquée comme une préoccupation dans leur vidéo – parce qu’elle avait peur de « serait retenue captive » et elle « ne se sentait pas en sécurité » avec son père.

Où est Miranda Derrick maintenant ?

Selon Derek Doneen, le réalisateur de « Dancing for the Devil », Derrick travaille toujours avec 7M.

La cinéaste affirme également que Derrick est consciente que ses parents ont participé au projet Netflix et qu’elle continue d’entretenir une relation avec eux.

Cependant, dit Doneen, « ce n’est pas l’endroit que ni l’un ni l’autre voudraient que ce soit ».

« J’espère que Miranda regarde cela et qu’elle voit l’amour et le désespoir authentiques de sa famille », a ajouté Doneen.

Miranda Derrick a assisté au mariage de sa sœur cadette le 24 mai 2024 et a écrit : « J’ai passé un très bon moment au mariage de ma sœur. »

