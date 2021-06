Miranda Cosgrove rejoint par Laci Mosley

Laissez tout au casting de « iCarly ». Beaucoup de vos stars préférées de la série originale Nickelodeon sont de retour pour un nouveau redémarrage, ainsi que quelques nouveaux arrivants.

Neuf ans après la finale de la série de la sitcom sur les adolescents qui deviennent viraux pour leur émission Web éponyme, « iCarly » se reconnecte pour un redémarrage de Paramount +, diffusé le 17 juin.

Dans la première bande-annonce, publiée mardi, Carly (Miranda Cosgroves) adulte est de retour pour tourner la série (maintenant sur smartphone) avec le caméraman Freddie (Nathan Kress), son frère Spencer (Jerry Trainor) et son nouveau meilleur ami Harper ( Laci Mosley).

« Bienvenue dans le nouveau ‘iCarly' », a déclaré Carly aux téléspectateurs lors de son émission dans l’émission.

Maintenant à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, les personnages principaux retournent à leurs vieux bouffonneries loufoques – seulement maintenant, ils ont troqué les tacos spaghetti contre la boisson occasionnelle des adultes.

Remarquablement absent : l’ancien meilleur ami de Carly, Sam (Jennette McCurdy), qui a pris sa retraite d’acteur et n’apparaîtra pas dans le redémarrage).

Mosley, qui est noire, a partagé sur les réseaux sociaux le mois dernier qu’elle avait été victime de cyberintimidation par des personnes qui pensaient qu’elle remplaçait le personnage de McCurdy.

« Bonjour, je joue à Harper sur ‘iCarly’. Je ne remplace pas Sam. Jennette McCurdy est une personne merveilleuse. Je ne l’ai jamais rencontrée mais ce n’est pas une ombre », a-t-elle déclaré dans une histoire Instagram remplie de jurons qui a depuis expiré.

« S’il vous plaît, arrêtez de m’appeler (le mot N) et d’être raciste », a-t-elle sous-titré la vidéo, appelant les gens à « rester en dehors de ses commentaires » avec des remarques racistes.

Mosley a tweeté qu' »être une femme noire est épuisant », ajoutant sur Instagram que même si « le racisme n’est pas nouveau… ça fait toujours mal ».

« J’aime être noire. Je déteste la façon dont les Noirs sont traités sur cette planète », a-t-elle écrit. « J’ai pris ce rôle sur iCarly parce que la salle est diversifiée… notre showrunner @ali_schouten est incroyablement gentil et attentionné et les acteurs sont talentueux et comptent parmi les meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées. J’ai été choqué lors d’une célébration de tous les le travail acharné que nous avons déployé pour faire ce redémarrage a été éclipsé par le plus de racisme que j’aie jamais connu dans ma vie au cours des 72 heures. »

« Le racisme tue » :‘iCarly’ et Miranda Cosgrove dénoncent le racisme après que Laci Mosley ait été victime de cyberintimidation

Mosley a poursuivi: « Le racisme tue. Je ne peux pas vous prier de m’aimer ou de vous aimer assez pour être gentil avec les gens, mais je peux vous bloquer et protéger ma paix… Le noir est beau et aucune quantité d’insultes ou de vitriol que vous jetez en ligne ne changera cela . »

Cosgrove a republié une déclaration non officielle d’une page de fans « iCarly », qui déclarait que « iCarly » est « fier d’être racialement diversifié, non seulement dans notre équipe mais dans notre distribution. Nous avons récemment vu des rapports de racisme envers un membre de notre iCarly jeté, et ce n’est pas acceptable ! »

« iCarly » et Paramount+ ont publié une déclaration conjointe sur Instagram le 17 mai disant que l’émission de télévision « se tient au casting d’iCarly ».

Contribution : Cydney Henderson