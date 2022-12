Miracle sur l’avenue Riverside – Shaw Local

Le 12 décembre au centre municipal de Saint-Charles, j’ai eu le privilège d’assister à l’un des événements de plus en plus rares de la modernité : un gouvernement fonctionnel et représentatif qui a écouté ses électeurs.

Le projet de réaménagement de l’ancien poste de police de St. Charles, propriété de premier ordre adjacente à la rivière, a suscité l’un des mouvements politiques locaux les plus puissants dont je me souvienne dans la Fox Valley. La proposition de Frontier Development, une esplanade criarde d’Atlantic City, a provoqué la résistance la plus virulente de la part des résidents, naturellement préoccupés par la circulation, la sortie des casernes de pompiers, la santé du renard et la pénurie totale d’espaces verts de la proposition.

Je viens de rentrer chez moi dans la Fox Valley après près de huit ans, j’avais moi-même de profondes réserves sur le projet. Parmi sa litanie de qualités répréhensibles, le développement proposé par Frontier aurait gâché le caractère architectural unique et l’échelle humaine du centre-ville de Saint-Charles (revendiquant peut-être l’hôtel de ville original historique de la ville comme dommage collatéral).

Je reculerais certainement devant toute accusation de NIMBY-ism et je sympathise avec les résidents qui ont dénoncé l’absence d’une épicerie et d’une pharmacie au centre-ville (je déplore en particulier la perte de la boulangerie Blue Goose et du poulet frit de sa charcuterie). Cependant, atteindre la densité nécessaire pour soutenir les activités essentielles ne devrait pas nécessiter le sacrifice d’une litanie de biens publics évidents.

En fin de compte, ces préoccupations et d’autres ont été entendues équitablement par le comité du conseil municipal. Pour qui s’intéresse au tumulte de la politique, il illustre à merveille la remarque d’Alexis DeTocqueville selon laquelle « les assemblées publiques sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; ils le mettent à la portée du peuple, ils apprennent aux hommes à s’en servir et à en jouir.

Il n’y avait pas de pénurie d’humanité exposée – tentative de grandiloquence depuis l’estrade, moments de huées et de moqueries de l’assemblée, et quelques réparties pendant la section des commentaires publics. Pourtant, le compromis et la solidarité communautaire ont prévalu.

Une étude approfondie sera entreprise et, vraisemblablement, d’autres commentaires de la communauté seront obtenus. D’ici là, je compte honorer ce louable compromis par une promenade verte et sereine le long du Renard.

Joe Phélan

Saint-Charles