Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que ce serait un « miracle » si Virgil van Dijk rejouait cette saison et a décrit la blessure à long terme de Joel Matip comme un « gros, gros coup ».

Ils ont lutté contre une longue liste de blessures ce trimestre et ont les défenseurs centraux Joe Gomez, Van Dijk et Matip tous sur la touche. Avec Fabinho également blessé – le milieu de terrain a remplacé Liverpool depuis la blessure de Van Dijk à l’ACL contre Everton en octobre – Liverpool a renforcé sa défense le jour de la date limite de transfert avec Ben Davies de Preston et Ozan Kabak de Schalke tous deux rejoignant.

Klopp a déclaré qu’ils avaient besoin de ces ajouts parce qu’il estimait qu’ils étaient une autre blessure loin de ne pas savoir vers qui se tourner dans le club pour se relever. Van Dijk est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais bien qu’il fasse de bons progrès sur la blessure au genou qu’il a subie l’année dernière, Klopp a minimisé l’espoir de le revoir cette saison malgré les rapports du week-end qu’il a eu. une chance de revenir en avril.

Lorsqu’on lui a demandé si Van Dijk ferait partie de la prochaine équipe de Premier League soumise de Liverpool pour ce mandat, Klopp a déclaré: « Si nous avons de la place pour lui, alors Virgil sera sur la liste. Aucun médecin ne m’a dit qu’il y avait une chance pour Virgil de jouer à nouveau ce. Je ne veux pas dire que c’est impossible mais ce n’est pas probable.

« S’il n’y a pas d’espace [on the list] nous devons prendre une décision. S’il est sur la liste, c’est uniquement parce que nous espérons un miracle, c’est tout. «

Virgil van Dijk n’a pas joué depuis qu’il a quitté le derby du Merseyside contre Everton en octobre. Getty

Matip s’est blessé à la cheville contre Tottenham le mois dernier et a été exclu pour le reste de la saison lundi soir.

« Je n’ai pas les bons mots », a déclaré Klopp à propos de la blessure de Matip. « Les choses qui sont arrivées aux garçons sont incroyables … c’est un grand coup pour nous tous. Vous ne perdez pas simplement un joueur sur le terrain pendant ces mois, vous perdez le joueur dans le vestiaire pour un tandis que.

« C’est vraiment dur et malchanceux. Son défi avec [Tottenham’s Son Heung-Min] était un bon défi, et il a joué sur – [but] pendant que nous le ligotions, la cheville a explosé. Ce n’est pas bon – rien de bon à dire à ce sujet – mais nous avons un calendrier et il reviendra pour la pré-saison et il a suffisamment de temps pour laisser les choses s’arranger et assez de temps pour travailler sur des choses spécifiques pour le rendre plus fort pour l’avenir . «

Klopp a déclaré que les nouvelles recrues que Davies et Kabak devront se lancer à Liverpool, mais ont profité de l’occasion qu’ils ont pour impressionner les champions de Premier League.

« Je suis un grand fan des chances et des opportunités – c’est une chance pour le club et pour les garçons », a déclaré Klopp. « C’est génial, maintenant allons-y. Tout ce qu’ils ont fait est assez bien pour que nous les voulions – maintenant nous attendons plus. »

Liverpool a accueilli Brighton à Anfield mercredi soir, mais Klopp a déclaré que la probabilité que Davies et Kabak partent tous les deux au cœur de la défense de Liverpool était faible.

« Nous devons être intelligents et rapides – mais nous jouons différemment de Preston et Schalke », a-t-il ajouté. «Ils auront besoin de temps, mais nous n’avons pas beaucoup de temps – nous utilisons le temps entre nos mains et faisons de notre mieux. S’ils devaient commencer demain soir, ce ne serait pas trop cool – mais nous Je vais leur donner quelques jours de plus. «