Miracle Shot aide les Trail Blazers à surpasser les Rockets en prolongation

Les Portland Trail Blazers ont disputé un autre match serré sur la route ce soir, face à l’athlétisme Houston Rockets la deuxième nuit d’un match consécutif. Leur défense n’était pas impressionnante. Leur rebond s’est ouvert et rallumé comme un robinet. Mais un raz-de-marée de trois et 33 points d’Anfernee Simons a permis de maintenir le match serré malgré les défauts de Portland.







Contre le Thunder d’Oklahoma City la nuit précédente, Portland a perdu par deux en temps réglementaire. Ce soir, ils étaient dans une situation similaire, en baisse de trois à 1,6 seconde de la fin. Jerami Grant a frappé un maigre improbable pour l’envoyer en prolongation, donnant à son équipe une chance de renverser le scénario.

Le jeu solide de Malcolm Brogdon et Deandre Ayton pendant la période supplémentaire a aidé les Blazers à réaliser la conversion miraculeuse de Grant. Ils ont remporté une victoire de 137-131 en prolongation.

Ayton a marqué 18 points avec 17 rebonds, Brogdon en a ajouté 19. Alperen Sengun a mené les Rockets avec 30.

Voici comment s’est déroulée l’action.

Premier quart

Le match a commencé comme annoncé : une compétition entre deux des pires infractions de la NBA. Les tirs provenant de n’importe où au-delà de zéro pied semblaient risqués, faisant tomber la peinture de la jante. Les Rockets ont quitté la rampe de lancement en adhérant au rayon de zéro pied, alors que leurs joueurs du périmètre frappaient des coupeurs gratuitement et dégageaient des dunks dans le demi-terrain… un mauvais signe pour Portland. Les Blazers ont répondu en entrant eux-mêmes dans le couloir, en réussissant des tirs courts et des lancers francs. Anfernee Simons a ajouté quelques sauteurs de base. C’était à peine suffisant pour suivre le rythme des dunks des Rockets. Houston menait 14-10 au premier temps mort avec 6:51 à jouer dans le premier.

Les Rockets sont sortis de ce temps mort avec… un autre dunk. Ouf. Mais Scoot Henderson a réussi un trois et Jerami Grant un sauteur pour le contrebalancer pour le moment. Ensuite, les équipes sont revenues à leur manière de zéro pied ou de brique, cette fois avec les Blazers frappant de près. Quelques lancers francs et des sauts occasionnels ont saupoudré la période comme des flocons d’or sur l’un de ces riches hamburgers folkloriques bien trop chers, mais c’était essentiellement un festival de dunk et de lay-up tout au long. Au moins, les tirs diminuaient, car les pourcentages de tirs – autrefois suspects – dépassaient les 50 pour les deux équipes. Houston menait 31-30 après un match.

Deuxième quartier

Portland a lancé une défense de zone dans le match à la fin du premier et en ouverture du second. Houston l’a déchiqueté avec trois tirs à trois points pour commencer la période, prenant une avance de 9, ce qui a amené l’entraîneur-chef Chauncey Billups à demander un temps mort préventif avec 9 :17 à jouer et son équipe en baisse de 41-32.

Les Blazers ont eu du mal à rattraper leur retard, principalement en raison du fait qu’ils ont raté toutes leurs tentatives de placement au cours des cinq premières minutes de la période. Les lancers francs ont aidé à maintenir le tableau d’affichage, mais Houston a définitivement affirmé son intention de conserver l’avance, réussissant six tirs contre zéro pour Portland.

Deandre Ayton a finalement retiré le couvercle du seau avec un sauteur retourné dans le couloir, mais l’horloge indiquait 6h30 et les Rockets ont frappé un autre tir 9 secondes plus tard, donc l’effet a été atténué. Dans une rediffusion instantanée, Anfernee Simons a frappé un long trois suivi d’un encore plus long de Jalen Green.

C’est ainsi que s’est déroulée la période. Chaque fois que les Blazers faisaient quelque chose de bien, Houston le faisait aussi. Chaque fois que les Blazers faisaient quelque chose de mal, Houston faisait quand même assez bien. Les Rockets ont joué assez régulièrement. Portland montait et descendait comme un yo-yo.

Ayton et Simons ont réalisé un mini-échange dans les trois dernières minutes de la période, marquant à l’intérieur, contrant un défilé de points apparemment sans fin d’Alperen Sengun. Ces derniers seaux ont rendu la marge respectable, réduisant l’avance de Houston de 13 à 6. Les Rockets menaient 63-57 à la pause. Jalen Green en avait 19. Les Blazers ont réalisé 15 tentatives de lancers francs… la chose la plus remarquable de leur attaque à ce stade.

Troisième quart

Anfernee Simons est sortie de la porte prête à marquer, stimulant l’offensive de Portland, autrefois en sommeil. 5 points de Simons et 4 de Jerami Grant ont ramené les Blazers à un seul point avant 2h00.

La défense de Portland n’a cependant pas pu suivre le rythme. Alperen Sengun a réussi un trois et a dunk pour éviter la course des Trail Blazers.

Il ne faut pas le nier, Simons et Matisse Thybulle ont encore marqué trois points. Puis Brogdon a frappé en profondeur. Du coup, les Blazers jouaient avec une étroite avance, 77-76, dès le premier temps mort de la période avec 6 :34 à jouer. Frapper 6 tirs sur 7, 4 tirs à trois sur 5 le feront pour vous.

Thybulle et Simons frappent de loin après le tir. L’assaut malade et prolongé de triples aurait dû propulser les Blazers à une avance à deux chiffres. Mais leur défense n’a rien fait de notable.

Un autre panier à trois points de Simons à 4:51 n’a donné à son équipe qu’une avance de deux points, 83-81. Oui, les Blazers avaient l’avantage, mais il leur fallait un flot biblique de trois pour l’obtenir. Peu importe combien ils frappaient, ils ne pouvaient pas atteindre la vitesse de fuite. Les Rockets ont eux-mêmes réussi une demi-douzaine de trois, plus des dunks et des lay-ups, ainsi que quelques sauts directs. Portland ne les forçait à rien.

Simons a réussi 6 placements en troisième, marquant 16 points dans le cadre. Les Blazers ont réussi 8 tirs à trois points. Tout cela réuni a donné à Portland une avance de 98-96 avant le quatrième.

Quatrième trimestre

Après le barrage de tirs à distance au cours de la période précédente, Portland a commencé le quatrième en essayant de le faire entrer. Duop Reath a réalisé un dunk, Scoot Henderson un lay-up en demi-terrain, Matisse Thybulle a lui-même réalisé quelques lay-ups suite à des interceptions et des run-outs. Le dernier a permis à Portland de mener 106-103 avec 9 :23 à jouer. Les historiens du jeu remarqueront un schéma répété. Cela représente quatre tirs d’une facilité aveuglante convertis pour conserver une avance de seulement 3 points, qui ne tiendrait pas de toute façon. Cela vous en dit long sur les prouesses défensives de Portland ce soir.

Les Blazers ont trouvé une étincelle défensive chez Thybulle, qui se cachait dans la défense de zone pour repousser les interceptions. Au moins, cela a fonctionné. De ce fil dépendait la capacité de Portland à rester dans le match jusqu’à ce que le moment critique arrive.

Malheureusement, les Blazers rendraient les revirements au milieu de la période alors que leur attaque ralentissait. Les interceptions et les conversions pour Houston ont porté le score à 114-110, les Rockets à 4:57, lors du dernier temps mort régulièrement programmé.

Les seaux serrés d’Anfernee Simons et de Deandre Ayton grâce à de jolis rebonds offensifs ont égalisé le match à 114 au cours de la minute suivante. À leur honneur, les Blazers ne partaient pas,

Comme cela avait été typique tout au long du match, les Blazers ont fait un pas en avant et deux pas en arrière. Ayton a marqué à l’intérieur, mais Portland a abandonné deux seaux coup sur coup. Cela les a fait perdre 2 au lieu de 2. Ensuite, ils ont retourné le ballon pour un dunk d’Alperen Sengun, se laissant dans un trou de 120-116 avec 1:20 à jouer.

Malcolm Brogdon a marqué sur la possession suivante de Portland, mais Sengun a couronné une soirée fantastique en mettant Ayton dans la machine à laver, donnant à nouveau une avance de 4 à Houston.

C’est là que se situe le déficit lors de l’avant-dernière possession du match par Portland. Les Rockets ont fait équipe avec Simons en triple au sommet de l’arc à trois points, menant à une passe cassée à Jerami Grant, qui a ensuite trouvé Brogdon dans le coin pour un trois. Les Blazers étaient menés 122-121 à 3 secondes de la fin.

Portland a intentionnellement commis une faute sur la passe entrante, mais c’était leur première au cours des deux dernières minutes et ils n’ont pas été pénalisés, ce qui a nécessité une deuxième faute. Aaron Holiday a réussi deux lancers francs, donnant une avance de 124-121 aux Rockets à 1,6 seconde de la fin. Les Blazers avaient un temps mort et une tentative de tir restante.

Jerami Grant s’est libéré sur la passe, fuyant le seau. Il s’est levé pour un trois penché qui a touché le panneau arrière et a encaissé, envoyant le match en prolongation.

Au fil du temps

Malcolm Brogdon a marqué les cinq premiers points de la prolongation, un trois et un plus maigre en course. Cela, ainsi que quelques jeux agités de Deandre Ayton, ont donné à Portland une avance de trois points à 2:30 de la fin. Une possession plus tard, Simons, couvert une fois de plus après un quatrième quart-temps bondé, s’est dirigé vers le bord pour une conversion. Portland menait 133-126 avec 2:14 à jouer. Finalement, il semblait qu’ils pourraient gagner.

Ayton, sauvant les jeux à gauche et à droite pour Portland en prolongation, a commis une faute sur Alperen Sengun lors de la possession suivante. Cependant, la star du match de Houston n’a réalisé que 1 sur 2. C’était un match à deux possessions, mais les deux devaient être à trois pour Houston.

Les Rockets ont eu deux regards décents au-delà de l’arc lors de leur toute prochaine possession avec 1:30 à jouer, mais ils ont raté les deux. Après un échec de Simons, Fred VanVleet s’est dirigé vers l’autre bout pour un lay-up. Houston était mené par 4, à moins d’une minute de la fin.

Un échec de Brogdon aurait dû ouvrir la porte à Houston, mais il a rebondi sur son propre échec. Il raterait un autre tir, mais Ayton, son compatriote en prolongation, a rebondi et a remis le ballon. Cela a donné une avance de 6 aux Blazers à 10,9 secondes de la fin, sans temps mort pour Houston. Il suffisait de sceller le match.

Suivant

Restez à l’écoute pour plus d’analyses du jeu. à venir.

Le score de la boîte

Les Blazers terminent leur mini-road trip vendredi soir, face au San Antonio Spurs à 18h30, départ du Pacifique.

