La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé un vaccin contre le coronavirus développé par le géant pharmaceutique Pfizer, ouvrant la voie à un déploiement en masse d’une inoculation que le président Donald Trump a qualifiée de «miracle médical».

Créé aux côtés de la société allemande BioNTech, le vaccin a reçu vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, après qu’une réunion d’agence plus tôt cette semaine ait recommandé qu’il soit autorisé à être utilisé par les 16 ans et plus. Le président Trump a salué cette décision dans une déclaration vidéo quelques instants après l’approbation du coup.

«Aujourd’hui, notre nation a réalisé un miracle médical. Nous avons livré un vaccin sûr et efficace en seulement neuf mois »,il a dit.«C’est l’une des plus grandes réalisations scientifiques de l’histoire. Il sauvera des millions de vies et mettra bientôt fin à la pandémie une fois pour toutes.«

Je suis ravi d’annoncer que la FDA a autorisé le vaccin Pfizer.

Avec le signe de tête de la FDA, les États-Unis sont devenus le sixième pays à approuver la vaccination Pfizer – derrière le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Mexique – tandis que d’autres États européens devraient emboîter le pas dans les semaines à venir.

La grande annonce du président a été quelque peu gâchée par un article du New York Times une vingtaine de minutes plus tôt, le journal étant le premier à rapporter l’autorisation, citant trois sources anonymes qui n’étaient pas autorisées à rendre l’information publique.

